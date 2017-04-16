柯文哲指新加坡是鸟笼里金丝雀 台湾半官方媒体力挺新加坡

综合讯，台湾台北市长柯文哲不久前称新加坡是“鸟笼里的金丝雀”，引来台湾前朝官员的口诛笔伐。台湾现朝却对此着墨不多。不过，台湾半官方的中央通讯社日前发出电讯稿，力挺新加坡。
这份发自新加坡的电讯稿说，位处东盟国家枢纽位置的新加坡，近年虽因全球经济发展趋缓而略受影响，但迄今发展仍不容小觑，不少新加坡人对鸟笼金丝雀看法多半一笑置之，抛诸脑后，而是要积极工作，为新加坡下一个50年发展努力。
电讯稿说，翻开新加坡报纸，不难发现新加坡政府关切的是如何提振当地的经济发展，想方设法和国际社会接轨，让新加坡成为欧美大企业设立区域总部的所在地，同时拿出实际手腕让中小企业转型和时代脉动相结合。
电讯稿指，新加坡让国际旅人抵达樟宜机场就能产生不虚此行之感，当旅人搭乘出租车前往住宿饭店途中，透过双眼观察整齐明亮、栉比鳞次的政府组屋之际，言谈间能感受到驾驶对新加坡的自信神采。
电讯稿说，走进位于新加坡莱佛士坊地铁站的金融商圈，新加坡和国际社会接轨的脚步展露无遗；走进大多数新加坡人居住的政府组屋，不难发现他们守法重纪律的态度。
报道引述来自台湾并入籍新加坡的国大教授李德纮反驳柯文哲言论，认为以局外人眼光看新加坡社会是没有真正了解新加坡人。强而有力的新加坡政府充分保护人民，新加坡人是老鹰而非金丝雀。
电讯稿还说，有趣的是，新加坡也有学者认为其实有很多国家是希望让人民当金丝雀，新加坡是一个花园城市，拥有完善的地铁网络，基础设施完善，没有人不乐当金丝雀。
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