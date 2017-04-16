中国投资皇京港：助马来西亚超越新加坡？

新加坡虽然作为世界领先的转运枢纽，但其200公里之处的马来西亚港口，正借助着中国的“新丝绸之路”倡议而崛起。
南华早报网的《本周亚洲（This Week in Asia）》版文章指出，马来西亚官员表示，中马合资430亿令吉的皇京港项目揭示了马来西亚想要成为中国“一带一路”倡议的一部分。同时，也有反对者认为，中国为该项目注资是因为战略因素，而非商业因素，因此不太可能令其超越新加坡港口。
马来西亚贸易部长慕斯达法（Mustapa Mohamed）表示，这个1366英亩的项目，是为了展示马来西亚对参与一带一路计划的承诺“不仅是说说，而是有行动”。
他也说；“该项目在过去6个月中取得了进展，获得了马来西亚人民和中国新合作伙伴的认可。我们预计，该项目将是‘一带一路’的重要补充。”
去年9月，该项目获得了中国国有企业中国电力建设集团（PowerChina）的注资。而马来西亚的凯杰发展有限公司（KAJ Development）作为项目总开发商，于2014年推出了皇京港项目。
除了预计将在2019年完成的深水港之外，该项目的规划也包括一个国际邮轮码头、以及海滨娱乐区。
马六甲州首席部长依德利斯哈伦（Idris Haron）接受访问时表示，皇京港将无可避免地要与新加坡港竞争。
他说：“当然，我必须建立一个比新加坡更好的港口来说服船只来到这里。我们将是竞争对手，这对我们两个都是有好处的。”
另外，马六甲州也将建造125亿令吉的瓜拉宁宜国际港（KLIP），以处理油船。此前有报道指出，该项目——旨在与新加坡的供油业务竞争——也是有中国投资者所注资。
伦敦国王学院刘氏中国研究所（Lau China Institute）的研究员萨姆•比特森（Sam Beatson）认为，皇京港对于北京来说，相较于经济投资，更多是一个战略赌注。
他认为，中国着眼于东南亚的消费趋势、以及该地区的海上紧张局势，因此“寻求在有潜力确保贸易路线的项目中，占据主导地位”。
文章指出，中国海运石油的近80%需通过马六甲海峡，而这又是世界上最狭窄的阻塞点之一。
比特森说：“因此，中国理性地寻求在，例如，巴基斯坦和马来西亚的港口和基础设施上投入重要的战略投资。”
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