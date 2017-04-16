综述：新加坡五方面强化国家安全教育

新加坡1965年建国，虽然如今人均GDP已达到发达国家水平，但其国土面积不大，资源也相对匮乏。因此，新加坡时刻居安思危，非常重视国家安全教育。
新加坡的国家安全教育往往和军事国防、民族和谐以及资源有效利用等课题挂钩。新加坡政府还把每年的2月15日定为“全面防卫日”，希望通过这一节日加强全民的国家安全意识。
新加坡的全面防卫包括五个方面，即军事防卫、民事防卫、社会防卫、经济防卫和心理防卫。
军事防卫包括国家安全及国防力量。新加坡自1967年以来就开始实行国民服役。这一制度不仅是新加坡的国防核心，还具有政治和社会意义，大大加强了国民的爱国意识。此外，新加坡从小学就开始有“防卫新加坡的意义”的教育内容，高中期间则专门开设了有关国防教育的研讨课程，通过潜移默化的学校教育奠定新加坡人国家安全意识的基础，培养公民的身份认同感和爱国情操。
新加坡在民事防护，即重大灾难、危机处理及救援行动方面，也做得井井有条。近年来，随着恐怖主义的肆虐，新加坡更注重加强反恐方面的举措，如在2016年成立了由警察部队组成的反恐紧急应对部队，提升国家打击恐怖主义的能力。
与此同时，新加坡政府为提高公民的反恐意识，推出了“全国保家安民计划”，呼吁民众提高警惕，教育民众如何在恐怖袭击发生时更好地保护自己。据新加坡《联合早报》报道，这一反恐计划将以一系列培训课程的形式走入社区、校园、职场、国民服役社群等。
新加坡政府也非常注重经济防卫和社会防卫。尤其是新加坡作为多元民族社会，非常重视民族和谐。新加坡对民族问题的处理，体现在其政治、教育和社会政策当中：上至各民族在内阁中的代表比例，下至母语教育、住房政策以及各民族和宗教之间公共假日的公平分配等，新加坡民族政策都是贯彻始终，政府为消除种族隔阂，促进各民族间的和谐做出了很大努力。
新加坡的全面防卫教育还包括心理防卫。自独立以来，新加坡政府就循循善诱地培养民众的危机意识，认为新加坡所处的环境不容许任何懈怠，将自强不息的新加坡精神深植于人心。正是这个价值观使新加坡往往能在各种危机中找到突破口，茁壮发展。
除了从五方面开展全面防卫教育，新加坡也将建立水源危机意识视为国家安全教育的重要部分。淡水是新加坡的生命线，而水源匮乏已成为威胁新加坡的不安全因素之一。新加坡政府这些年在努力开发新生水和蓄水池工程的同时，政府、学校和媒体也通过各种形式呼吁、引导民众节约用水，保护水资源已成为新加坡国家安全的重要原则。
总而言之，新加坡的国家安全教育覆盖面广，涉及各个层面，政策内容更是巨细靡遗。它不仅是一个政治口号，更渗透到民众生活中的方方面面，可谓全方位的国家防卫体制。(新华社记者林文馨)
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