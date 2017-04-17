中国的一个农村县如何孵化出四个“快递帝国”？

对于位于大山深处的小村庄来说，夏塘村拥有大量豪宅。众多挂着价值约1.3万美元上海牌照的豪车，更使人们感觉这个小村庄非同寻常。该村所在的浙江省桐庐县仅有40万人，但中国四家快递巨头的创始人都来自这里。在过去的16个月内，这四家企业都已在中国或外国证交所上市，使其创始人都成为亿万富豪。
笔者了解到，桐庐风景秀美但相对偏僻的位置或许阻碍其经济发展。上世纪90年代初，这里有的只是愿意吃苦的贫穷村民。“桐庐人擅长徒步行走。由于交通不发达，只能依赖双腿与外界交往，”《中国快递桐庐帮》一书的作者孙侃说。“首批快递人主要靠骑三轮车或其他简单运输方式。城里人无法忍受这种工作。”
桐庐帮“教父”是1993年在20岁时创办申通快递的聂腾飞。申通以送蛋糕、饼干等商品起家，但聂至关重要的突破是意识到送商业文档更挣钱。当时，中国邮政需要3天才能将文档从杭州送到上海，而申通提供夜间送达的服务。由于中国曾规定私企不得提供快递服务，民营快递曾在“夹缝中生存”。当地先后成立了韵达快递、圆通快递以及中通快递。
当地老人表示，正是当地人吃苦耐劳的传统才在这个新兴行业闯出一片天。特别是最近几年，中国蓬勃发展的电商使快递业迅猛增长，快递员向全国各地送家居用品、家电甚至在近年开始送餐。去年，物流公司在中国递送31亿件包裹，同比增长51%。(金融时报)
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