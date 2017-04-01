马云在美扩张受阻 美议员呼吁调查蚂蚁金融

据彭博社报道，马云最新的美国扩张计划正面临越来越大的政治阻碍。周五，美国众议院两位共和党议员呼吁美国外商投资委员会对蚂蚁金服公司收购MoneyGram一案进行“全面彻底”调查。 国会议员Kevin Yoder和Eddie Bernice Johnson在给财政部长史蒂芬·姆欽(Steven Mnuchin)的一封信中写道：“由于涉及到让中国人接手美国金融的基础设施，这项收购应该被谨慎评估。”
蚂蚁金服在1月份提出每股13.25美元的收购要约。三月份，另一家位于美国德州的竞争对手Euronet Worldwide提出每股15.20美元的收购价，并表示其出价更有可能得到监管机构的批准。三月底，MoneyGram同Euronet签署保密协议，以进一步考虑其收购请求。
中国企业对美收购热潮持续多年。近期，由于受到政治反对力量和国家安全担忧的影响，这一趋势有所放缓。去年12月，德国半导体制造商艾克斯特朗(Aixtron SE)计划卖身中国企业，随即遭到时任总统奥巴马的反对。理由是艾克斯特朗在加州设有子公司，而公司在美销售额占其全球业务的20%。
新总统特朗普上任之后对中国采取了更加强硬的立场，蚂蚁金服的收购请求或将面临美国外国投资委员会CFIUS更严格的审查。白宫有可能阻止这笔交易，而财政部长姆钦正是委员会的主席。研究公司Beacon Policy Advisors预测为了贯彻落实特朗普“美国优先”的政策，新政府将对更广泛的交易施加阻挠。
Euronet首席执行官Michael Brown本周致信财政部长姆钦，表示蚂蚁金服的收购有可能威胁到美国国家安全。网络支付服务提供商会掌握用户在使用过程中产生的关键数据，而政府要求这些数据被保存若干年。此外，网络支付服务提供商也受到美国财政部金融犯罪执法网络关于恐怖主义和洗钱交易的质疑。
两位议员在周五的信中重申了这些担忧，并指出蚂蚁金服部分归属于中国国家机构。议员表示收购成功有可能导致外国政府控制美国的关键基础设施，并可用于“情报目的、位置追踪和寻找薄弱的易受攻击处。”
知情人士透露，国有控股在蚂蚁金服总资产中占比略低于15%。那些投资者是被动的，实体并不参与蚂蚁金服的管理或董事会。他们被要求不对外谈及蚂蚁金服的所有权结构。而蚂蚁金服表示自愿接受CFIUS的审查。
该公司在一封电邮声明中说：“蚂蚁金服将继续同MoneyGram合作，以获得所有必要的监管和股东批准，以便成功在今年晚些时候达成交易。”
知情人士称交易不会让中国政府掌握MoneyGram所收集到的美国公民身份信息，后者的服务器和数据都将继续保留在美国。蚂蚁金服也计划将MoneyGram的总部、管理团队和员工保留在达拉斯。
MoneyGram表示自己只收集并传输有限数量的个人身份信息，信息经过加密后储存在公司位于明尼阿波利斯州的设施中。即便被蚂蚁金服收购，这一信息处理措施仍不会改变，以确保“交易得到充分保障，不被任何政府(包括中国政府)滥用或访问。” （环球时报）
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