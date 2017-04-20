特朗普引述习近平关于朝鲜半岛的言论引发韩方不满

针对早在4月7日就已结束的中美首脑会谈，仍然不断有相关信息被曝出，其中不乏引人关注或惹起争议的内容，例如中国国家主席习近平一句涉及朝鲜半岛历史的言谈，就招致了韩国政府的极大不满。
据《产经新闻》4月20日报道，习近平在与美国总统特朗普（Donald Trump）讨论朝鲜半岛问题时，曾表示朝鲜半岛在历史上其实是中国领土的一部分。这个讲话被曝出后，引起韩国全体社会不满。
据悉，特朗普是在12日接受华尔街日报采访时透露的上述信息，按照特朗普所言，习近平的讲话被翻译口译为“朝鲜半岛事实上曾是中国的一部分（Korea actually used to be a part of China）。”
当然，无论如何，该讲话目前只见于特朗普的爆料，真实性、或与原本的表述是否完全一致有待考证。再有，与任何国家和地区的历史一样，长达数千年的东亚历史中，朝鲜半岛的历史演变非常复杂，加之现有历史学认识在各国都有着很多歧义与争论，对习近平讲话的用意理解，也会因人而异。
但对于中国首脑这样的发言，韩国无论民间、还是媒体和政府，均表示不可接受。媒体称韩国民众对这一说法表示鄙夷，认为其错谬到不值一驳。而韩国外交官员提出抗议称，对几千年的历史研究已经证明，韩国从没有作为中国领土的一部分存在过，这种认识得到全世界史学界认可，是不可争辩的历史事实。
中国媒体对此则没有相关报道，官方也没有针对美国方面的报道有所回应。
多维新闻网说，按照目前比较统一的认识，朝鲜在历史上一直被认作中国的附属国身份存在，其历代国王都需要被中国当时的皇帝册封后，才有资格以合法资格上台，而且只能称“王”，不能称作“帝”，甚至“朝鲜”国名的由来，也被称来自中国明朝第一代皇帝朱元璋赐予，这都是难以回避的事实。只是习近平如果称其为中国领土一部分，确实略有不符。
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