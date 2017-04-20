尽管GDP增长回弹，中国工厂对前景持谨慎看法

尽管一些指标显示至关重要的制造业回弹,但参加中国最大贸易展销会的制造 商仍然对国内和全球经济前景持谨慎看法，称他们不大可能大幅增加雇员数量。
据周一公布的政府数据显示，制造业和建筑业等第二产业增加值增长从去年第四季度的6,1%提升至今年第一季度的 6,4%，帮助中国经济以稍快于预期的速度增长。
但在半年一次的广交会上，工厂经理们说，虽然智能手机和与政府相关的基础设施领域出现了更加强劲的增长,但全球经济形势的不均衡性和国内产能过剩仍然让他们担心。本届广交会估计吸引了来自世界各地的两万家制造商和20万家采购商。
中国最大的电动车生产商之一爱玛公司的销售经理弗兰克·王(音)说:“电动 车市场已经饱和，但厂商还是太多，所以产能过剩是个问题。在定价和市场份额方面存在压力。”
他说，爱玛将削减支出，力图缓解销售增长乏力的形势。这家企业每年生产 400万辆电动车。
他说:“我们没有裁员，但薪酬没有过去涨得那么快了。无锡的许多工厂目前正 面临同样的处境。”
中国最大的碱性电池生产商南孚也进入整合模式。
南孚国际业务总监拉塞尔(音） 说：“我们的长期着眼点是产品开发和营销。我认为，我们不会大幅扩大产能。”这家公司曾属于美国日用消费品生产商宝洁。
拉塞尔·孔预计今年的销售将小幅增长5%左右，与去年差不多。随着中国经济高速增长成为过去，这家企业正努力拓展全球业务。
他说:“国际市场是个大蛋糕，我们希望分一小块儿。”
虽然很少有工厂打算大幅增加人手，但一些制造商，比如先进电子产品生产商和政府基础设施项目的供应商预期会有更加强劲的销售增长,正在扩大生产。
生产智能电视和智能手机的熊猫电子集团称，随着中国以及东南亚和印度等主要出口市场正转向使用更大和更好的显示屏，该公司生总兴隆。
位于南京的这家企业的一位高官说:“我们今年将把生产规模扩大20% , 以满足不断增长的需求。”
但由于中国工人的工资在过去10 年快速上涨，这家企业不愿大幅增加人 手,而更愿意通过增加工业机器人的使用量来扩大生产。
为国家电网等客户生产变压器和其他电子产品的浙江环宇集团也有类似的情况。
该公司总监奥斯汀·赵(音）说，由 于政府在推进电网升级,公司业务发展良好。电网升级是政府通过基础设施推动增长行动的一部分。
但环宇不打算招收更多工人。奧斯汀·赵说:“我们正在扩大产能，但由于自动化程度提高了，对劳动力的影响将非常小。”（金融时报）
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