特朗普称非常尊敬习近平主席

【韩联社华盛顿4月18日电】美国总统特朗普周二表示， 北京正在努力协助美国处理朝鲜问题，这个时候挑起与中国的贸易战没有任何意义。
特朗普在接受福克斯新闻频道采访时说:“我没有改变立场。中国正在努力帮助我们。我不知道他们能不能做到，但难道我会希望在人家正努力阻止情况变得更糟糕时，用非常非常严厉的言辞指责他们操纵汇率或者发动贸易战？”
特朗普本月早些时候与中国国家主席习近平举行了首次会晤，双方重点讨论了朝鲜问题。自那次会晤后，特朗普对中国加大施压平壤力度的做法大加称赞。他还决定不给北京贴上操纵汇率的标签，表示这么做可能危及目前解决朝鲜问题的相关努力。
特朗普说他与习近平很投缘。他说:“他理解这是个大问题，正在努力解决。现在我该怎么做?当他正在解决一个更大的问题时，坦率地说，也就是朝鲜问题时，去同中国打贸易战?我们看看他能做什么。也许他帮不上忙。这是有可能的。我想他正在努力尝试，但可能帮不上忙，不过那是另外一回亊了。”
特朗普说，中国从未像如今这样积极处理朝鲜问题。“许多运煤船被挡回去了，燃料也被挡回去了。他们现在的处理方式不同了。这是前所未有的，从未有人见过中国有这样积极的回应”。
当被问及针对朝鲜的军事选项时,特朗普拒绝透露任何消息。
他说:“我不想像发电报一样宣扬我要做什么或者我在想些什么。我和其他领导人不一样,有些人会说我们将在4周内干些什么。这么做没用。我们看看会发生 什么。我希望事情进展顺利。我希望能有和平。”
当被问到如果朗鲜再次试射导弹他会怎么做时， 特朗普只是简单地说:“我们会搞淸楚的。”
【美国有线电视新闻网网站4月18日报道】题： 特朗普总统改变对华论调的一个原因?他真的很喜欢中囯主席(记者扎卡里夫尔夫〉
美国总统特朗普周二在“福克斯与朋友们”节目中表示，他没有履行竞选时就操纵汇率问题盯住中国不放的承诺，因为他和中国国家主席习近平相处得非常好，超出了他的预期。
特朗普说：“我的态度并没有软化。看，中国人来美国了；他们的主席，我真的跟他发展了很好的关系。我认为他是一个非常棒的人。在两天的时间里，我真的对他有了很好的了解。我们两人在一起 很长时间。我们本来有一个15分钟的会面，但结果持续了 3小时。第二天发生了同样的事情。我们在一起很投缘。”
特朗普还说:“要不然我该怎么办?在人家努力解决朝鲜问题时，与中国开始一场贸易战？我以极大的尊重来对待中国。我非常尊敬习近平主席。”
【中央社华盛顿4月18日电】金融危机若是美国前总统奥巴马上任百日的首要 考验，对他的继任者特朗普来说，北韩问题显然是当前心头大患。
当年败给奥巴马，未能入主白宮的共和党籍联邦参议员麦凯恩近來形容，北韩问题与朝鲜半岛形势， 会是特朗普作为美国总统的首个压力测试，考验他的危机处理能力。
这位地产大亨出身的非典型美国总统，29日将上任百日，像是北韩这类复杂的外交与地缘政治问题，他并不掩饰自己正在学习、试着了解。而引导他的人，不是美国坚强的国务院外交体系或庞大的国安与情报团队，而是过去他动辄放话批评的中国。
中国国家主席习近平用10分钟介绍，让特朗普恍然大悟般说：“听了(习近平说)10分钟后，我发现这个问题并不简单”。
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