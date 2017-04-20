卡尔·文森号航母驶向朝鲜，下周抵达半岛海域

【美联社东京4月19日电】美国军方称，一艘航母在与澳大利亚军队进行了简短的联合训练后，已启程北上开赴朝鲜半岛。
美军太平洋司令部周二在一份声明中表示，作为一项“慎重举措”，“卡尔·文 森”号航母战斗群正向西太平洋进发。
美国此举意在强化对朝鲜施压，迫使其放弃核武器与弹道导弹计划。
声明称,在本月8日离开新加坡后，“卡尔·文森”号取消了原定访问澳大利亚的计划，但在北上之前，它在澳大利亚西北部海域完成了一项短于原计划的联合 训练。
美国海军早些时候表示，该航母将于下周抵达朝鲜半岛地区。
【美国《海军时报》网站4月18日报道】随着朝鲜半岛紧张局势加剧，美军对“卡尔·文森”号航母战斗群的部署延长了 30天，后者将在朝鲜半岛周边水域进行巡逻。
该航母战斗群的指挥官盾姆斯.基尔比周二晚在脸书网站上宣布了这一消息。他写道： “我们的部署延长了 30天，以便不断在朝鲜半岛周边水域展示存在。我们的任务是向盟友和伙伴保证，我们对亚太地区的承诺不会改变。”
【法新社华盛顿4月18日电】一名美国防务官员周二承认，一艘据美国海军称正驶向朝鲜半岛的航母尚未出发。
美国海军8日称，它正指示以“卡尔·文森”号超级航母为首的战斗群“向北航行”以威慑朝鲜。美国国防部长马蒂斯11日表示“卡尔·文森” 号正在去往朝鲜半岛的北上途中。特朗普第二天说：“我们正派出一支舰队。非常强大。”
但一名防务官员18日告诉本社记者，这些舰艇仍在澳大利亚西北沿海，它们将在未来24小时内启程北上，前往日本海。最早下周才能到达该区域。
约翰斯·霍普金斯大学专家乔尔·威特说， 此事“很令人费解”,为朝鲜有关美国只会说大话、不会把威胁付诸实施的说法提供了证据。
【路透社华盛顿4月18日电】在特朗普上周吹嘘他为警告朝鲜而派出了一支“舰队”时， 这个航母战斗群仍距朝鲜半岛非常遥远，并且正朝相反方向行驶。
上周末，朝鲜在阅兵式上展示了疑似新型导弹的武器并进行了一次导弹试射，与此同时，这个战斗群与朝鲜的距离更远？它穿过巽他海峡进入了印度洋。美军太平洋司令部周二解释说，这个战斗群首先必须完成与澳大利亚军队的一次联合训练。
这令朝鲜问题专家大跌眼镜，他们怀疑，在美国有关朝鲜不断提高的核导能力的言论正引发人们对一场潜在冲突的担忧之际，这可能会损害特朗普政府的可信度。
【韩联社首尔4月19日电】韩军一位消息人士 19日表示，美国“卡尔·文森”号航母日前结朿与澳大利亚的联合军演，即将前往半岛东部海域，预计将于25-28日抵达。
此前部分外媒报道称,“尼米兹”号航母也将移师半岛东部海域。但据美国媒体最新报道，“尼米兹”号可能即将驶往中东,不会驶入半岛周边海域。韩军负责人也表示，除战时情况外，同一战区部署三艘航母的可能性不大。
厉兵秣马考虑击落朝鲜导弹
【韩联社华盛顿4月18曰电】美国国防部的一位官员周二说，五角大楼就打击朝鲜的军事选择考虑了 4多月，以备特朗普决定采取行动。
美国有线电视新闻网引用这名未透露身份的官员的话说，审视军事选择是“审慎的步骤”，军方和五角大楼文职高官“仔细考虑了每个行动过程”，包括更新对于美国如果采取军事行动朝鲜可能作何反应的分析。
近几周，华盛顿和平壤互相发出武力威胁。 美国官员反复说，所有选项都在考虑范围之内，显然是指军事打击；朝鲜官员也发表了大量好战言论。
【国有线电视新闻网网站4月18日报道】 五角大楼将于5月份展开两项大型高风险测试，以检验其击落朝鲜导弹的能力。
美国防务官员称，这两项在太平洋上展幵的测试早就计划好了,是美军针对朝鲜及伊朗威胁的整体导弹防御计划的一部分，但至少目前而言,其目的是确保美国能抵御来自朝鲜的导弹威胁。
一名防务官员称，测试内容将包括从海军舰船上试射一枚改进型“标准”导弹。 这款升级型导弹此前仅试射过一次。新版本对推进器和弹头进行了改进。这意味着导弹的射程将更远,大概会越过朝鲜海岸线，而且有更大几率命中正在逼近的导弹。 美国一直在与日本合作开展测试计划，以击落对美国盟友日本构成威胁的朝鲜中程导弹。
另一项在太平洋上展开的重要测试活动将于5月底展开，它将检验美国击落对其本土构成威胁的朝鲜洲际弹道导弹的能力。该测试将涉及部署在阿拉斯加州和加利福尼亚州的远程陆基拦截导弹。
【英国《卫报》网站4月18日报道】 题:美军考虑击落朝鲜试射的导弹
两名知情的消息人士向《卫报》透露，美军正考虑击落朝鲜试射的导弹，以便向平壤展示力量。
在朝鲜核武器和弹道导弹计划引发的紧张局势加剧之际，五角大楼正设法利用战争以外的手段向朝鲜施压，特别是在平壤有可能进行第六次核试验的情况下。
美国国防部长马蒂斯已就这一选项通报了国会，但美军尚未对拦截朝鲜的导弹试射作出最终决定。
一名美国官员说，这一战略可能在朝鲜进行核试验之后实施，目的是向平壤发出信号，表明美国会对朝鲜的导弹试射——后者被特朗普描述成“不可接受”的行为——采取军事行动。
专家说，击落朝鲜试射的导弹也许会造成紧张局势升级，在这种情况下华盛顿可能无法控制局势,这也可能给美 国的盟友日韩带来毁灭性后果。
上述两位消息人士表示，美军不考虑使用“萨德”反导系统。在5月9日韩国选出新总统前，韩方不太可能部署使 用“萨德”。
相反，两位消息人士表示，美军考虑动用美军驱逐舰上的“宙斯盾”导弹防御系统来击落朝鲜导弹，或说服日本利用它自己的反导系统拦截穿过日本水域的导弹。
专家表示，美国还可能尝试干扰朝鲜的导弹试射，确保其不会飞离朝鲜半岛太远。
文武两手，特朗普称“想要和平”
【美联社华盛顿4月18日报道】特朗普18日表示，朝鲜领导人对和平的意愿将是缓解美朝紧张关系的决定因素。
特朗普在接受电视台采访时说，美国想要和平，他希望朝鲜统治者金正恩也想要和平。特朗普说，那将是“最终的决定因素”。
【英国《泰晤士报》网站4月18日报道】美国收回之前对朝鲜采取先发制人式打击的威胁：副总统彭斯18日向日本保证，特朗普希望通过和平手段说服金正恩放弃核武器。
报道称，彭斯在东京说，“所有选项都摆在桌面上”，但特朗普倾向于采用外交和经济手段而非军事力量。
彭斯说：“我们相信，把各国召集起来，通过外交和经济压力，我们有机会实现朝鲜半岛无核化的目标。所有选项都摆在桌面上。但是，特朗普总统和我及我们的政府都认为，最有成效的方式是在各国之间开展对话，孤立并逼迫朝鲜永远放弃并废除其核武器计划与弹道导弹计划。”
彭斯的语气跟他17日在韩国首都的语气截然不同。他在首尔警告说，美国可能动用最近对叙利亚空军和阿富汗“伊斯兰国”组织实施的导弹和炸弹袭击对付朝鲜。
【韩联社4月18日报道】一名五角大楼官员当日强调，美国军方审视对朝鲜的军事选项，不会改变美国政府优先考虑通过和平手段外交解决朝鲜问题的立场。
报道称，这名未透露身份的官员告诉美国有线电视新闻网，美国眼下并不准备对朝鲜采取先发制人打击。
【共同社4月18日报道】在平壤最近警告核战随时可能爆发之后，美国常驻联合国代表妮基·黑利18日说，美国不打算刺激朝鲜。
黑利在联合国对记者说：“我们要告诉朝鲜一点：美国不想挑起战争。所以，不要试图给我们一场战争。如果他们试图挑动战争，如果他们试图给我们战争，那他们就将制造一场战争。”
她这番话是对朝鲜常驻联合国副代表金仁龙此前言论的回应，后者17日称，朝鲜半岛随时可能爆发核战。
【法新社4月19日报道】在发出武力威胁几天后，特朗普政府在对朝政策上转向了和前任一样的策略。
报道称，在华盛顿，政府高官现在表示，他们希望朝鲜强大的邻居中国会促使朝鲜停止核试验。
专家警告说，没什么特别的理由促使中国现在履行这一承诺——但白宫似乎没什么更好的选择。
据报道，18日，美国国防部长马蒂斯说，美国正与中国“密切合作”，以实现朝鲜半岛无核化。他还信心满满地补充说：“我们的利益是一致的。”特朗普也表示，相信有了中国的全力支持，僵局有望打破。
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