IS和"基地"欲联手令人担忧

【英国《每日快报》4月18日报道】题: 恐怖军：IS正与“基地”组织讨论结盟
嗜血的“伊斯兰国”组织IS暴徒正在与“基地”组织就创建一支全球恐怖军 进行谈判。
头目阿布·贝克尔·巴格达迪的代表，一直在与“基地”组织首领艾曼-扎瓦希里的心腹接触，打算达成一项罪恶的交易。
伊拉克副总统伊亚德-阿雕周一在接受采访时透露了这一令人担忧的消息。
他说:“谈判目前已经开始。巴格达迪和扎瓦希里的代表正在进行讨论和对话。”
IS最近丟失了在摩苏尔的阵地，但仍控制着伊拉克的加伊姆、哈维杰、泰勒阿费尔和叙利亚的拉卡。
但阿拉维警告说，这些残暴的恐怖分子不会轻易放弃。他说:“我认为IS不会轻易消失。他们将藏身于密室,在全世界传播他们的仇恨。”
沙特的《中东日报》获得的文件显示，IS和“基地”组织将在2021年之前正式联合。
IS于2014年从“基地”组织独立出来，此后，这两个恐怖组织在争取新的武装分子加入问题上斗争激烈。
扎瓦希里甚至对IS的斩首、火刑等极端处决方式提出批评。
尚不淸楚这两个恐怖组织将如何联手，但这并非恐怖分子之间首次合作，中东和非洲的一些恐怖组织最近几个月进行了合作。
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