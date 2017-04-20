好莱坞的新剧本：没有中国，你无法拍电影

2月举行的电影《长城》美国首映式展示了两个超级大国之间精心安排的平衡。
马特·达蒙与联合主演该片的中国影星景甜一同走红毯。导演张艺谋感谢了中国大连万达集团和联合制片公司之一的环球国际影业公司。首映式后的小型聚会上提供了中国美食糖醋鸡。
虽然该片票房表现不佳，但并未拖慢跨太平洋合作的步伐。好莱坞变得与中国紧密纠缠在一起，这种纠缠如此紧密，以至于没有中国，电影行业就无法经营。
中国投资者以及超过10亿人的潜在观影群体使得中国成为电影业不可或缺的部分。中国去年的电影总票房达66亿美元，在世界上排名第二，而占据榜首的是美国。分析人士预测，几年之内中国将成为票房老大。
在美国票房保持相对平稳之际， 中国票房规模自2011年以来增长了 两倍以上。
派拉蒙影片公司前总裁亚当·古德曼说：“十年前，我们从未想到过中国。”如今，他经营着一家电影制作公司，该公司得到了总部位于北京的科技公司乐视的支持。
过去十年间，中国私营公司以及获得国家支持的公司向美国电影公司投入了数以百亿美元计的资金。中国当局、审查机构和消费者影响着美国在中国的电影制作的几乎每个方面——从剧本到演员阵容再到续集许可证。
中国的雄心壮志有益于其电影行业——要与美国竞争，争做全球故事讲述者，传播其观点，像美国电影制片人一个世纪以来所做的那样。
美国一开始就统治着电影行业，其故事充满着英雄主义、浪漫色彩和冒险经历。过去数年，它吸引了来自华尔街、 日本和德国的投资者。他们似乎对电影首映式充满幻想，甚于对利润的关注——好莱坞高管们称之为“傻钱”。
中国被视为下一个容易上当受骗者，然而也是极为优秀的学生。中国公司与好莱坞影片公司缔结伙伴关系， 学习主要情节、角色发展，以及电影配乐和视觉效果。
一家电影融资和制作公司的制片人兼创始人约翰·佩诺蒂说：“中国人认为，他们可以赚钱，但他们也从头至尾地参与了解了每个组成部分。”他的公司在洛杉矶和中国设有办事处，得到中国私募股权公司的支持。
去年，中国银幕数量超过了美国， 在世界上数量最多。一些在小城镇上的首批影院，吸引了新一代影迷。
中国电影票房去年略微下滑。即使如此，佩诺蒂说，“看电影正成为中国的社会和文化习惯。就像上世纪50年代的美国一样。”
上周末，中国展示了其票房威力， 电影《速度与激愦8》在中国的首周末票房超过了北美。
中国投资者带来了中国共产党的支持。共产党将文化影响力作为其长期发展计划的重要组成部分。中国似乎急于改善中国的叙事——通过使好莱坞影片公司正面描绘中国，并且把西方电影制作技巧用于中国的电影行业。
中国正在继续建设电影院，而银幕上将要放映美国和中国的电影。 中影光峰激光影院技术有限公司负责人李屹说，公司正在将卡拉OK厅变为电影院，以吸引约会的中国年轻情侣。
他说：“老一辈人习惯去卡拉OK厅，如今人们去电影院。”（华尔街日报）
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