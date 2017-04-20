高血压患者日常控压非常重要，而一些茶饮可作为降压的辅助疗法。中华中医药学会副会长、全国中医养生专家刘维忠主任推荐，高血压患者可用甜菊叶泡茶喝，对降低高血压和控制病情有一定帮助。
推荐验方：取甜菊叶10克，清水洗净，放入暖水瓶内。用热水灌满暖水瓶，一日内饮完，第二日重新再冲泡。连服一个月。
点评：中医认为，甜菊叶能养阴生津，用于胃阴不足、口干口渴，临床观察有一定降压作用，并可降低血糖。临床实践认为它有调节血压、软化血管、降低血脂、降血糖、抑菌止血、镇痛、减肥养颜、养阴生津、帮助消化，促进胰腺、脾胃功能和清热解毒等诸多功效。
现代药理研究证实，甜菊叶对肾性高血压的大鼠具有降低血压的作用，能利尿及促进尿钠排泄，增加肾血流量及肾小球滤过率，可明显减弱血管扩张作用，它可能是一种钙的拮抗剂。
此外，甜菊叶很符合现代人追求低卡路里、无糖、无脂肪的健康生活方式，对超重肥胖者及糖尿病人更是至宝。但是临床观察，服甜菊叶后，少数患者有口干、腹胀、反酸恶心反应，可在未经处理或停药后自行消失。另需注意，甜菊叶味甘、性寒，大量饮用会导致胃寒、腹泻而伤元气，因此要注意饮用量，适可而止
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