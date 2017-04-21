山西读者李女士问：常听说，脑袋大的宝宝更聪明。可我发现我家宝宝的头围比别人的小一些，会不会大脑发育有问题？不会对智力有什么影响吧？
南方医科大学第三附属医院儿科副主任医师滕志丽答：脑袋大的宝宝更聪明，这个传言由来已久，其实这是一种误区，聪明与头的大小是没有直接关系的。一般来说，头围的大小和父母有关，且宝宝头围的大小也像身高、体重一样，有一个正常范围，头大并不代表大脑就发达，头小也不代表大脑发育滞后。
一岁前正是宝宝大脑发育的关键期，这时宝宝的头围也生长最快。新生儿的头围平均为33~34厘米，出生后的第一年，宝宝的头围会增长12厘米左右，即1岁时宝宝的头围约为46厘米。第二年头围增长减慢，约为2厘米，即2岁时头围约48厘米，2岁以后一直到15岁，头围仅增长6~7厘米，因此，头围的测量在两岁内最有价值。除了这个生长标准外，遗传也会影响宝宝头围的生长。综合家族成员情况，有些宝宝头围较小，但身体发育很正常，其大脑发育就不会有什么问题。
家长应关注宝宝头围的发育，婴幼儿期连续追踪测量头围比一次测量更重要。如果宝宝头围短期内增长过快，并常伴有哭闹、呕吐、抽搐、眼斜等现象，就要考虑是否患上脑积水、脑肿瘤等疾病。而头围过小则可能是大脑发育不全或头小畸形，智力会受到一定影响。因此，家长应正确对待宝宝的头围大小，长得过快或过慢都应有所警惕，及时到儿科就诊，做进一步检查，确保宝宝健康成长。
最后，需要说明的是，头围只是衡量宝宝生长发育的指标之一，要想准确了解宝宝的发育状况，必须将头围、身高、体重等指标放在一起综合考虑。有些宝宝头围很正常，脑细胞数量也正常，但神经细胞之间的链接有问题，也会导致智力发育迟缓。因此，家长别用头围的大小论智力。
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