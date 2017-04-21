梅拉尼娅·特朗普：一个躲起来的女人

【美国石英财经网站4月17日文章】 题：对梅拉尼娅·特朗普的社交媒体照片进行的深度剖析表明：这是一个不愿抛头露面的女人(作者凯特·因巴赫)
为什么第一夫人不愿出面承担自己的工作？为什么？这个问题令我百思不得其解，最终我开始翻开梅拉尼娅以往的推特记录寻找答案。我注意到，在2012 年6月3日至2015年6月1日的三年间，梅拉尼娅共发布了似乎是自己拍拍摄的470张照片。我认真硏究了这些照片。
三年间，梅拉尼娅只发布了一张她自己和特朗普的合影。在这张照片中，特朗普占据了整个画面，而梅拉尼娅的脸处在阴影里。这既是一张自拍照，也是一 张抹掉自己的照片，描绘了她在二人世界中的位罝。
梅拉尼娅还发布了五张待朗普和他们儿子的照片。每张照片都是从两人身后拍摄的，有时是从后座上。男孩在前面，女孩在后面，就职典礼当天我们看到的也是这种令人震惊的安排，这就是她的风格。她生活在背景里。
露面的时候也是隐藏起来的
如果说梅拉尼娅是从后面看她的家庭，那么她看待这个世界的视角则是由上至下的。她发布了位于特朗普大楼的家中拍摄的74张照片。
这些从特朗普大楼的视角拍摄的照片有一种惊人的消极意味。她从來不变换这些风景的构图，其中没有任何个人的印记。时间变了，她拍一张照片，仅此而已。这种方式带来了一种宁静、一种安全感。地球围绕太阳运转，但是拍摄者是不动的，完全是同一个位置， 日复一日。
我们都可以通过公开照片想象出金碧辉煌造型怪异的特朗普大楼的样子， 但是从梅拉尼娅的眼中来看，这是一个完全不同的地方。她在自己家中拍摄的照片都来自于一种奇怪的倾斜的角度。当半明半暗的物件、椅子和天花板都呈现出金色时会产生一种奇怪的效果。照片看上去就像一个被囚禁在怪物的童话城堡里的小女孩壮起胆子偷偷从手指缝向外看时的景象。
我想这些照片的构图如此奇怪的真正原因是,她以此作为向粉丝更新自己的状态、表明她晚上在家的方式，但又小心翼翼地不向外界透露她家内部的细节,她选择这些奇怪的角度是为了使一切变得模糊。
她自己的照片也是如此。
她很少发布露出整张脸的照片。确实露出来的时候，她会把照片模糊处理到几乎辨认不出轮廊的地步。在这些照片中她的鼻子几乎就剩下了两个鼻孔。
在能够看到她的整张脸而且没有模糊处理的照片中，她都藏起了自己的真面目。通常是戴上墨镜，有时是戴上帽子。
在没有模糊处理或者进行伪装的自拍中，她又把自己弄得丑陋不堪。这多么矛盾!她曾是一个模特、一个公众人物、 “一个大名鼎鼎的人物”、一个抛头露面的女性，而她只愿意发布支离破碎的自拍照。
换句话说，即使在露面的时候她也是隐藏起来的。
像伪装自己一样地伪装儿子
梅拉尼娅的照片中有关儿子巴伦的照片是最吸引人的。她总是让他的脸模糊不清，就像她不清楚地露出自己的脸一样，以此来保护他，就像保护自己一样。你永远不知道这是他。
梅拉尼娅给巴伦拍的照片几乎都是以俯拍的角度构图的。他位于一个大大的背景的中心，或者是海洋，或者是棒球场或者高尔夫球场。他的脸总是对着别处，不看镜头，不仅是向前看，而是一直看向未来。
这些照片没有一点消极色彩。巴伦是主角，他在走动、在摇摆、在观察。他没 有受到任何梅拉尼娅给自己的限制。他没有站在任何人身后、没有阻挡、没有玻璃。从摄影的角度看，她为他构建了一个比她自己的世界大得多的世界。
梅拉尼娅只发布了一张她自己和巴伦的合影。她仅有这一次发布了有巴伦整张脸的照片，但是她像伪装自己一样地伪装他，给他戴上了滑雪眼镜，就像她戴上墨镜一样。
梅拉尼娅在推特上的最后一张照片是2015年6月11日，就在她丈去宣布竞选总统的五天前。这是一张老照片，上面是当时只有6岁的巴伦，是在海滩上拍摄的。他看着前面的地面，向着背景中一个搭建得很专业的沙堡告别。
那么，为什么不搬进白宮呢？
她在躲。她太需要躲起来，为此其他什么都不在乎。不在乎她的国家、不在乎 看起來多么丑、不在乎我们花的钱。躲起来安全。她生活在玻璃背后、生活在汽车、房子、私人飞机和私人度假胜地里。 她甚至不会下车去着看纪念碑或者在公园里走走。她从来不走进公众之中，一秒钟也不。
梅拉尼娅·特朗普是整个美国最不适合从事公共服务的人。我们不要对她有任 何指望。她生活在一个黑暗的童话世界里，生活在一个女性被困在高塔上除了自己谁也不会来拯救她的童话世界里。
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