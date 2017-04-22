解放军黄渤海演习引关注

【合众社北京4 月20日电】据官方媒体报道，中国继续在朝鲜半岛附近进行训练演习。
人民网19日报道说，中国的强-5对地攻击机□日前在渤海湾畔练习了攻击模似目标。多架强-5攻击机参加了演习。
此前，据中国中央电视台报道，北京向黄海部署了新型导弹驱逐舰——西宁舰。中央电视台还播放 了西宁舰进行实弹操作和投放武器的画面。
北京的一位消息人士对韩联社说，随着朝鲜半岛局势升温，美国的 “卡尔•文森”号航母战斗群下周可能抵达该地区，因此，对此次演习的公开报道，可能意在向朝鲜、美国和韩国发出警告。
【韩国《朝鲜日报》网站4月 21日报道】香港东网等媒体援引中国央视的内容，19日报道称，中国最新型神盾导弹驱逐舰西宁舰过去数日来，往邻近朝鲜的西 海(即黄海一本报注)海域进行了首次实弹演习。
在本次演中，还实施了模拟放射能环境的演习，这应该是为了应对来自朝鲜的核危机。
中国央视等媒体18日公开了演习影像报道称，西宁舰过去数日来，在西海某海域进行了对空和反潜情况的首次实弹演习。西宁舰进行了各种气象环境下的多种演习，包括使用舰载炮攻击海上目标、与直升机进行联合反潜作战等。
在公开的演习视频中，最引人注目的是船员们头戴防毒面具、身穿放射防护服，在船上紧急列队集结的场面。对此，东网分析说:“该场面表明,在朝核危机进入高潮的情况下，中国军队正在应对严重核污染等。”
西宁舰今年1月22日被部署在管辖渤海湾与西海的中国海军北海舰队。
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