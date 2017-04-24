美国爆发“科学大游行” 反对政府忽视环保

【路透社华盛顿/旧金山4月22日报道】在美国以及世界各地的城市，数以万计的人走上街头，参加被称为“颂扬科学”的“世界地球日”活动。组织者说，这是为了抗议美国政府日益忽视循证知识的做法。
在从美国波士顿到澳大利亚悉尼的数百场“科学大游行”活动中，工程师、研究员和教师暂时离开实验室，把他们的聪明才智用在了五彩缤纷的抗议标语牌上。
抗议者手持的标语牌上写着“地球无备份”、“没人凌驾于同行评审之上”、“书呆子的复仇”，以及戏谑美国总统特朗普竞选承诺“让美国再次伟大”的“让科学再次伟大”等字样。还有的标语牌上写着数学方程式，展示出一种极客式幽默。
虽然组织者称这些游行是无党派活动，但很多参加游行的人其实是在抗议特朗普大幅削减联邦科研预算，以及政府对气候变化和应对全球变暖的必要性所持的怀疑态度。
游行活动给传统的世界地球日活动增添了一抹新的色彩。据大游行的官网说，活动的目的是重申“科学在我们的民主中发挥的重要作用”。
其中规模最大的一场活动在美国华盛顿国家纪念公园举行，活动内容包括科学“宣讲会”和音乐表演。
据警方说，在洛杉矶，至少有1.2万人参加了科学大游行。在近90华氏度（约合32摄氏度）的高温下，有的抗议者穿着实验室的白大褂，还有的抗议者用伞和标语牌为自己遮挡阳光。
在旧金山海滨，强烈但并无恶意的反特朗普氛围显而易见。数千人聚集到旧金山科学探索馆附近，然后游行前往市政厅。
一些标语牌上写着“普鲁伊特加特朗普等于糟糕的化学反应”，前者指的是曾对全球变暖的科学共识提出质疑的美国环境保护局新任局长斯科特·普鲁伊特。
白宫没有回应对于游行活动的置评请求，但特朗普就他对环境问题的态度发表了一份声明。特朗普说：“本届政府将减少美国工人和美国企业的不必要负担，同时牢记我们的行动必须保护环境。”
他说：“严谨的科学对于本届政府实现经济增长和环境保护双重目标的努力至关重要。”
在前往华盛顿郊外沃尔特，里德陆军医疗中心的途中,特朗普的车队从数十 名抗议者旁边经过。
特朗普以前曾说,气候变化是一个骗局，抑制了促进经济增长的政策。
特朗普政府正在考虑退出旨在减少全球二氧化碳等温室气体排放屋的巴黎协定。一年前，奥巴马总统领导下的美国与190多个国家共同签署了这份协定。
特朗普提出的2018年预算案要求政府科学部门大幅削减开支,包括将美国环境保护局的经费削减31%。
【美国《纽约时报》网站4月22日报道】22日，成 千上万名认为自己日益受到特朗普政策威胁的科学家及其支持者，摈弃了科学不涉足政治的传统，冒雨在华盛顿聚集，举行他们所说的“科学大游行”活动，呼吁公众支持科学事业。
华盛顿的游行得到了全美及世界各地数百个城市的抗议活动的呼应，包括在欧洲和亚太地区举行的游行。
科学大游行从一场社交媒体运动演变成了一场动员人们走上街头捍卫科学事业的行动。
活动组织者的动机源自特朗普。在还是总统候选人的时候，特朗普曾将气候变化称为一场骗局,还对疫苗的安全性提出了质疑。
活动组织者说，他们希望22日的游行抗议能带来持续且协调一致的行动，以劝说当选官员采纳就气候如化和疫苗等问题达成科学共识的政策。
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