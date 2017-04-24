五角大楼如何打算在战争中击败俄罗斯和中国的防空系统？

美国《国家利益》双月刊网站4月21日发表题为《五角大楼如何打算在战争中击败俄中两国的防空系统？》的报道称，当前在叙利亚上空飞行的美国战机发现，它们在执行任务时已在俄罗斯S-400地对空导弹系统的射程之内。虽然美军不太可能有意袭击在叙利亚的俄罗斯部队，但当前局势已凸显压制敌方防空系统的重要性。
长期以来，美国飞机一直仰仗的一种主要策略，就是实施雷达干扰，即让敌方雷达获取大量“噪音”和错误信号，这样一来就无法实施跟踪和攻击了。近半个世纪以来，美国海军一直仰仗ALQ-99干扰系统，尽管敌方雷达的能力在持续增强。但到下一个十年开始时，美国海军将开始投入使用优质的“下一代干扰器”，这种干扰器具备重要的电子攻击和信号情报能力。
功能强大的ALQ-99战术干扰吊舱1971年开始服役美国海军，搭载该干扰吊舱的是EA-6“徘徊者”飞机，该飞机是A-6“入侵者”舰载攻击机的电子战版。美国空军最终用更快、更大的EF-111“渡鸦”飞机补充“徘徊者”飞机。事实证明，这两款飞机有效压制了伊拉克和利比亚的防空系统。但“渡鸦”飞机于1998年初退役。15年后，海军放弃使用不断老化的EA-6飞机，并倾向于使用新式EA-18G“咆哮者”飞机，该飞机是F-18“大黄蜂”飞机的电子战专用版。双座式“咆哮者”飞机的速度更快，装配的武器也更精良，但必须依靠自动化系统弥补机务人员的减少。
海军陆战队将继续使用“徘徊者”飞机，直到该飞机于2019年退役，届时EA-18G“咆哮者”飞机将成为仅存的战术干扰飞机。总的来讲，由于干扰飞机的数量不断减少，其需求量一直很高。事实还证明，干扰飞机在打击“伊斯兰国”的战争中发挥了有益作用。
然而，实施干扰并不是应对敌方雷达的灵丹妙药——实施干扰可大幅降低敌方雷达的有效探测范围，但并不能完全让敌方雷达失效，且干扰飞机必须谨小慎微，不能与其试图实施干扰的防御系统靠得太近。再有，虽然ALQ-99功能强大，但新式雷达的功能也有所增强，其调换频率以及与友方传感器联网的能力都有所增强，这样就可克服干扰造成的影响。
“下一代干扰器”旨在对全部类型的雷达实施干扰，但针对不同的雷达需要采取不同的反制措施。即将面世的“增量”-1吊舱旨在对陆基地对空导弹系统普遍使用的中频交战雷达实施干扰，这种导弹防御系统当前对美国飞机构成的威胁最大。一旦投入使用，EA-18G飞机将携带两个中频雷达干扰吊舱，在每侧机翼下方安装一个吊舱。
但“咆哮者”飞机将保留在机身上安装的ALQ-99吊舱，该吊舱经过优化处理后，将用于对低频雷达实施干扰，直到本世纪20年代“增量”-2“下一代干扰器”吊舱服役。
雷神公司最终还将研发“增量”-3干扰系统，用于对高频交战雷达实施干扰，战机普遍使用的就是高频交战雷达。
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