欧洲足球豪门瞄准中国商机

英媒称，西班牙巴萨俱乐部主席巴托梅乌现在已经肩负的担子包括应付13.5万会员的期望值，应付梅西、内马尔以及苏亚雷斯等明星球员心血来潮的念头及高昂的薪资要求等。如今，他还要努力打动中国领导人。现在，越来越多的欧洲足球俱乐部向中国投资，帮助中国政府实现关于一项体育革命的远大抱负，巴萨也加入了这个行列。
据英国《金融时报》网站4月22日报道，巴托梅乌说，前不久，他前往中国，参加斥资400万欧元兴建的足球基地的启用活动。这座基地位于度假胜地海南岛，包括一座足球学校、巴萨主题专卖店以及球迷互动区。他说：“这是我们对这一远大事业的一点点帮助。”
报道称，中国领导人希望将这个世界头号人口大国变成足球强国，具备国际竞争力，举办世界杯比赛，并最终夺得世界杯冠军。
通过帮助中国向这些目标迈进，欧洲足球俱乐部希望赢得中国的赞助商和球迷的支持，从而在对一流球员的激烈争夺导致球员薪资越来越高的当下，提高俱乐部的长期收入。
除了巴萨，近来在中国扩大影响力的俱乐部还有德国的拜仁和沃尔夫斯堡，这两家俱乐部追随皇马、曼城和曼联，最近分别在上海和北京设立了商业办事处。
一家上海体育运动营销咨询公司的专业人士汤姆·埃尔斯登说：“各家俱乐部已经意识到，单靠社交媒体和电子商务平台来宣传已经不够了，它们必须深入中国。”“我们处于足球革命之中，可以预料欧洲各顶级俱乐部会比任何时候更加积极行动。”
报道称，不过，虽然长期潜力毋庸置疑，但目前中国的足球产业仍然处于起步阶段。所以，欧洲俱乐部除了通过媒体广告和夏季热身赛扩大球迷群体外，也在努力通过赞助和商业伙伴关系获得更多的近期收益。
沃尔夫斯堡俱乐部的经理托马斯·勒特格曼说，境外赞助收入已经占到俱乐部总赞助收入的16%，其中中国市场贡献了一大部分。
沃尔夫斯堡俱乐部希望通过在北京设立代表处，拓展在华生意。
勒特格曼说，许多中国公司热衷于赞助欧洲俱乐部，引入欧洲教练，以此展示它们对政府足球计划的支持。不过他提醒说，欧洲的高管们在中国很难找到合适的合作拍档。他说：“中国市场上资金雄厚、计划也很多，但现实可行的没有多少。”
报道称，从马德里竞技到AC米兰，引入中国投资者的欧洲俱乐部都认为，它们在对中国市场的竞争中拥有一定优势。
曼城俱乐部与人脉深厚的中国媒体大亨黎瑞刚合作，以黎瑞刚为首的财团在2015年出资4亿美元，买入这家英格兰俱乐部母公司城市足球集团13%的股份。
城市足球集团首席商业官汤姆·格利克平均每个月在中国逗留一个星期时间拉赞助。城市足球集团也考虑未来在快速发展的中国足球超级联赛收购一家俱乐部。格利克说：“这不是什么近在眼前的事情，不过从中长期来看，是我们非常感兴趣的事情。”
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost