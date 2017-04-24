中国将决定全球投资者情绪

【英国《金融时报》网站4月21日文章】题:全球投资者情绪终将因中国而改变
两大支柱——特朗普和中国——为全球组合投资者撑了好几个月。但如今，对特朗普和中国寄予的希望开始逐渐消退，为目前大体还算乐观的景象蒙上了一 层阴影。
就特朗普而言，人们期望这位美国总统会迅速采取行动推动税改、放宽监管并大力进行基础设施投资， 但由于有迹象表明行政拖延问题不断蔓延，上述期望开始消退。
再说说中国，虽然该国今年一季度国内生产总值增长率高企，但这正在被一种不安情绪所取代，即世界第二大经济体的增长可能已经见顶。这种观点已对大宗商品价格起到抑制作用，而多个新兴市场的发展前景都要仰仗大宗商品价格。
本周，所有这些因素——以及朝鲜和叙利亚的地缘政治风险不断加剧一一将美国10年期国债收益率 (这是衡量世界未来经济前景的一项主要指标)压低至去年11月以来的最低水平。美国国债收益率下降表明人们对美国乃至全球经济增长的信心在持续下降。
澳洲联邦银行战略师杰罗德·克尔说:“地缘政治风险在持续扩散。特朗普在叙利亚的行动以及对朝鲜的话占据着各大报刊的头版头条。但我们认为，最打击预期的要属特朗普经济学的无所作为。”
还有人认为，中国活力持续减弱是具有决定意义的逆风。中国今年一季度国内生产总值增长率为 6.9%，创下过去18个月来的最高水平,这帮助推高了全球石油、铁矿石、铜、铝及其他大宗商品的价格。
但大多数金属的价格最近还是出现了回落。作为巴西、俄罗斯、澳大利亚和印度等国的重要出口商品， 铁矿石的价格本周跌至近6个月的新低。作为智利、秘鲁、赞比亚和俄罗斯等经济体的重要出口商品，铜的价格在过去几个月也下跌了近10%。布伦特原油价格过去两周也出现下滑。
中囯是第一大石油和贱金属进口国。对中国的担忧主要在于，北京在努力控制信贷泡沫， 这将开始妨碍经济增长，进而导致企业违约并挤压投资需求。
今年前3个月已发生9起债券违约，在第一季度债券违约方面创下新高。
经济咨询师、瑞银集团前首席经济学家乔治·马格努斯说:“信贷扩张是过去9个月经济表现好转的主要原因。但受到监管层收紧正规放贷的影响，信贷扩张速度近来显然已放慢。在我看来,这是预计在今年底或政府再次放松信贷控制前中国经济会放缓的最主要原因。”
此外有分析人士称，中国工业产值最近呈现出的强劲走势不太可能持续下去。这是因为该国工业产值在第一季度猛增,部分源于大宗商品价格大涨以及库存最大幅增加——主要是钢铁。
尽管如此，大多数分析人士强调，中国经济增长见顶不太可能预示着一场灾难，特别是考虑到今年具有重大政治意义。马格努斯说:“在十九大召开前夕绝不会允许出现动荡局面。我由此坚信，不惜一切代价维稳的原则还会执行一段时间。”
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