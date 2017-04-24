学者指特朗普执政“让有钱者更有钱”

西班牙《起义报》4月11日发表题为《特朗普在白宫的头75天和以后》的文章称，美国媒体“立即民主”的记者胡安·冈萨雷斯和埃米·古德曼专访了美国麻省理工学院语言学与哲学系教授诺姆·乔姆斯基，请他就特朗普入主白宫后采取的各项政策发表看法。
特朗普的作为是“一场灾难”
记者：您如何评价特朗普执政以来的所作所为？
乔姆斯基：用《洛杉矶时报》一篇社论标题来回答最为贴切，那就是“一场灾难”。特朗普试图清理掉对普通民众有利的一切，同时让有钱人更有钱、有权人更有权。
我猜想正在运行的是一个双体系。班农-特朗普团队试图确保当权派始终大权在握。他们通过一个又一个的疯狂举动，清理掉对民众有利的一切。环境体系将被摧毁，环保研究和活动项目遭到严重削减。
记者：他们最大的失败之一在于未能推翻奥巴马的医改法案。您认为他们的下一步动向将是什么？
乔姆斯基：一项有意思的调查显示，很少有受访者支持共和党的医改法案。可能只有15%的美国人愿意接受新医改法案。接受奥巴马医改法案的比例可能略高。值得一提的是，很多人其实对奥巴马医改法案知之甚少。在反对者的宣传攻势下，他们才对奥巴马医改法案采取消极态度。
美国的医疗系统就是一个国际笑话。人均医疗开支是同等发展水平国家的两倍，治疗效果却不如人。这里效率低下、官僚主义盛行，民众因此一直以来都希望像瑞士等国家那样，享有国家直接管理的医疗体系。
美俄“似乎回到冷战时期状态”
记者：所有媒体都在议论俄罗斯是否曾经干涉美国大选。对于一个惯于干涉别国内政的国家而言，这种现象似乎很奇特。您对此持何种观点？
乔姆斯基：这就是一个笑话。美国曾经介入多国大选，推翻让自己感到不满的政府，用军事独裁政府取而代之。仅以俄罗斯为例，克林顿前政府就曾干预过该国大选并扶植了叶利钦。所以，这让美国成为全世界的笑话。
为什么这问题如此受到民主党人的关注？特朗普试图缓解与俄罗斯的紧张关系，这原本是一片黑暗当中唯一的一线光明。目前俄罗斯的边境局势极其紧张，很可能导致战争。任何旨在缓解紧张局势的动作都应受到欢迎。数日前，美国前驻俄罗斯大使杰克·马特洛克表示无法相信，特朗普为了与俄罗斯建立关系的努力如此受到关注。他说：“这本来就是该做的事。”
就在特朗普政府出台一些越来越具有破坏性的政策时，这却成为唯一受到关注的问题。即便俄罗斯人曾试图干涉美国大选，这也不是一个重要问题。就算特朗普的团队曾在选战期间与俄罗斯人对话，其危害性也远小于现在所说的话。
民主党之所以抓住这个问题不放，可能是因为这样才能为他们在大选中的失利找到借口。
然而，即便如此，民主党也不能放任特朗普实施一些对民生、对生态环境都具有破坏性的政策。北约在距离俄罗斯边境很近的地方举行军演，俄罗斯飞机紧盯美国飞机不放。这种局面很容易失控。双方都在加强军事部署，似乎回到冷战时期状态。应当积极看待任何旨在稳定局势的努力。
应认真考虑朝鲜弃核条件
记者：美国以朝鲜核武器构成威胁为理由，在朝鲜半岛沿岸举行联合军演。特朗普最近表示，如果中国不管朝鲜，就由美国来管，您能否谈 一谈美国对朝鲜和中国的政策？
乔姆斯基:此前曾有先例，克林顿1994年签 了朝美核框架协议。根据协议，朝鲜停止研发核武器,而美国减少敌对行动。然而，小布什上台后， 立即将朝列入邪恶轴心并实施制裁。于是，朝鲜重新开始研制核武器。2005年两国签署协定，朝鲜停止研发核武器，而美国减轻制裁并提供援助。 然而,美国没过多久就试图切断朝鲜与别国的金融往来。于垦，朝鲜再次开始研发核武器。
朝鲜为什么要研发核武器?是因为经济状况糟糕。任何人都知道这是一个谈判筹码。中国和朝鲜以朝鲜停止研发核武器为条件,要求美国停止美韩联合军演。实际上，奧巴马也拒绝了这个条件。
实际上，存在很多避免演变成一场严重危机的途径。假如美国决定使用武力,那么朝鲜立即会做出反应。韩国首都首尔很容易就会被夷为平地，局势将一发不可收拾。
我认为,有必要认真考虑中国和朝鲜开出的条件。
现在值得担忧的并不是谁和俄罗斯人说过话，因为这才是美国人应当做的努力。包括民主党人在内的所有美国人都应当把注意力放在和平与公正之上。
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