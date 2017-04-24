“中美共治”新版本难成现实

俄罗斯战略文化基金会网站4月22日刊发题为《中美两国瓜分世界？G2的新版本》的文章称，中方曾明确表示，有人说世界将形成中美共治的格局，这是毫无根据的，也是错误的。而美国要想说服俄罗斯一同对付中国，一切也没这么简单。
文章称，美国总统特朗普在选举时承诺要对中国实施强硬路线，但在与中国领导人会晤期间却改弦更张，令围绕两国集团（G2）新版本的炒作再次升温。
G2理念最早由美国彼得森国际经济研究所所长弗雷德·伯格斯滕在其著作中提出。2008年全球金融危机后，这一原本只在学术圈讨论的话题大热起来，甚至得到了基辛格和布热津斯基的支持。当然，两人如今都已意识到它行不通，因为中国完全不会接受。
文章称，奥巴马政府也发现G2难以实现。2009年访华时，当时的国务卿希拉里曾放出试探气球，但中方明确表示，有人说世界将形成中美共治的格局，这是毫无根据的，也是错误的。
不过，G2并未销声匿迹。哈佛大学商学院副教授杰里米·弗里德曼日前便撰文指出，如今的美国不可能同时对抗中俄两国，所以不得不从中选择一个盟友。
按弗里德曼的分析，中国当前对美国在全球利益的危害较之俄罗斯更大，因为普京的俄罗斯对国际秩序而言并不代表致命的威胁。显然，这是特朗普团队在选举期间的行事逻辑。
文章称，联华制俄是另一种方案。毕竟中国发展的基石是稳定的国际环境和开放的贸易，但上述两大前提唯有依赖美国的庞大军事实力才可实现，北京其实无力承担美国人的角色。这大概跟特朗普班子如今的观点不谋而合。
那么，美国能否说服俄罗斯一同对付中国，或是拉北京跟莫斯科唱对台戏？一切没这么简单。
文章称，即便在特朗普频频恭维莫斯科之时，从后者的表现中也不难发现，它不会参与任何与反华相关的勾当。于是，特朗普将目光投向了中国。北京的表现同样坚定，它无意放弃中俄关系所达到的水平，因为后者“是长期形成的一系列战略要素所决定的”。
文章称，目前，中国外交的首要重点并非中美共治，而是欧亚大陆上的“一带一路”项目。它是丝绸之路理念的延伸。俄罗斯也会密切参与，普京总统也将出席在华召开的相关峰会。
中国没有像俄罗斯一样，否决美国提出的有关叙利亚化武问题的决议，并同意对朝鲜施加一定压力，但特朗普未免高兴得太早。对于相关决议，一票否决就足够了。
面对朝鲜半岛局势的剑拔弩张，北京也提醒华盛顿，以和平方式实现朝鲜半岛无核化、维护半岛和平稳定，是解决半岛问题的唯一出路。北京的表态给华盛顿那些头脑发热的政治家们泼了凉水。
文章称，多极化世界的进程不可逆转，无论抛出多少种巧妙的“分担责任”的形式和说辞，来维系单极统治，都注定是枉然。
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