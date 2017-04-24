中美须合作化解“修昔底德陷阱”

英国《经济学人》周刊网站4月20日发表题为《美中两国必须采取什么措施避免冲突》的文章称，中美两国有陷入“修昔底德陷阱”的风险，要想避免这种情况发生，就必须着手寻求建立伙伴关系。
文章称，最近由哈佛大学的格雷厄姆·艾利森牵头撰写的一份研究报告引发了很多讨论。这份报告强调了一个崛起中的大国挑战一个居于统治地位的大国带来的危险。一个崛起中的大国越来越意识到自己的权益与重要性，这种意识往往因过去的不满和遭到冒犯而加深。这使得守成大国感到不安全，因而更加坚决地要维护现状。这就是“修昔底德陷阱”。
文章称，也许可以聊以自慰的是，中日领导人都提及了“修昔底德陷阱”，作为对中美对抗的警示。但是，亚洲权力现状的领导者唐纳德·特朗普却吹嘘了自己在历史问题上的无知。此外，甚至在对抗双方得到预警的情况下，把事情搞砸的可能性仍然很大。
文章称，贸易与中国庞大市场的准入权问题令西方失望。20年前，外国企业是支持中国融入世界经济的拉拉队长。而今天，在华外企却感到幻想破灭。
虽然对中国进口产品征收的关税可能很低，但由于中国经济被大型国企所把持，外企被排斥在包括政府采购在内的太多经济部门之外。在被中国政府视为敏感的行业，障碍是成文或不成文的规则。而在云计算等其他领域，西方公司则害怕涉足，因为它们对专利技术或数据的安全性感到担忧。
虽然一些不满是合情合理的，但在与中国人打交道方面，人们的最大希望却是美国能在多边体系内对其穷追不舍。如果美国在世贸组织的框架以外活动，哪怕只是取消本国市场的准入权，都会冒不仅严重损害美中双边关系、而且严重损害全球贸易秩序的风险。
文章称，中美需要分享双方在朝鲜问题上的关切，并共同制定应急计划。这需要智慧与耐心。中美两国更大范围的关系也应如此。用基辛格的话说，这种关系需要“克制、实力与合法性的微妙平衡”。他坚持认为，主要从军事角度界定的均势会“渐变为对抗”。要想避免“修昔底德陷阱”，就必须着手寻求建立伙伴关系。本月早些时候的海湖庄园领导人会晤是一个开端。但除非合作被置于两国关系的核心，否则此次会晤的成果就会化为乌有。
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