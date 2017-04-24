中国互联网巨头：昔日惨遭硅谷嫌弃 如今走向全球

不久的以前，中国的大型互联网企业经常被美国硅谷的投资人嫌弃，他们认为那都是些无足轻重的小公司，总爱模仿西方的产品。但现在已今非昔比。如今它们已成长为互联网巨头，国际野心越来越大。
英国《经济学人》周刊网站4月20日刊登《中国互联网巨头走向全球》一文称，中国最大的电商企业是阿里巴巴，其一年的交易量超过亿贝和亚马逊之和，阿里巴巴董事局主席马云誓言要服务全球20亿消费者。
在网络游戏和社交媒体领域拥有独特优势的腾讯，腾讯市值目前排名全球前十。腾讯董事会主席马化腾希望中国能“主导未来全球技术革命”。
同为中国互联网三巨头之一的百度在谷歌退出中国市场后称霸内地搜索引擎市场，但如今阿里巴巴和腾讯已成为全球互联网的重要力量，百度却落后了。
文章称，这三家企业都与它们的西方同行有很大不同。首先，西方企业通常喜欢关注少数几个核心领域，中国互联网企业则更愿意广泛尝试，从云计算到电子支付，它们的足迹随处可见。尝试一旦成功，就会产生惊人的结果，比如让腾讯获得巨大成功的微信。
其次，除了政治审查，中国互联网行业受到的监管很少。相比之下，脸书、苹果和谷歌面临的审查越来越多。中国互联网企业可以获得某种市场主导地位，而这种主导地位在其他市场可能会引起密切注意。
第三个区别在于，中国互联网企业之所以能迅速取得大规模成功，原因就在于国家主导的经济效率非常低。
文章称，在阿里巴巴和腾讯两家巨头中，腾讯很可能更能让对手感到不安。腾讯的营收和利润已经超过阿里巴巴，随着它在微信中加大广告力度（如果这么做不会引起用户的强烈反感的话），其市值还会增加。腾讯对抗阿里巴巴的主要武器是京东，它持有这家中国第二大电商的股份。
阿里巴巴走向全球主要依靠蚂蚁金服，它投资了泰国、菲律宾、新加坡和韩国的网上支付公司。在美国，蚂蚁金服与本土公司嘉银通在速汇金公司的收购上展开了激烈的竞争。本月17日，蚂蚁金服报价12亿美元，超过了嘉银通公司的报价。
腾讯同样也在海外大举并购。2016年，其领衔的财团斥资86亿美元收购了芬兰手游开发商“超级细胞”游戏公司，腾讯也由此成为全球最大的网络游戏开发商。同样在去年，腾讯联手富士康公司向印度知名即时消息应用Hike Messenger投资1.75亿美元。腾讯还是最早有意投资美国颇受欢迎的“阅后即焚”照片分享应用程序的公司，后者的母公司斯纳普公司已于今年3月上市。
文章称，这些投资面向的都是腾讯的核心领域，远离阿里巴巴和百度的地盘。有时，这三家巨头最终也会选择合作，如果不是有意为之的话——它们都是打车软件滴滴出行的投资方。但在某些方面，它们在国内的竞争正在向海外市场蔓延。
文章称，也要谨慎看待这三家巨头走向全球的宏伟目标，忽略利润丰厚的国内市场是错误的。高盛公司预测，到2020年，中国网络零售市场规模将增长一倍多，达到1.7万亿美元。最近出版了一本有关阿里巴巴的著作的邓肯·克拉克指出，无论马云和中国其他互联网大佬在海外征程上引发多大的关注，“离开至关重要的中国（市场），代价都是高昂的”。但不论在国内还是海外，有一点十分清楚，即绝对不能忽视中国的互联网巨头。
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