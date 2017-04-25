韩国新总统重塑中韩关系并非易事

美国詹姆斯敦基金会网站4月20日刊发美国战略与国际问题研究中心太平洋论坛客座研究员达茜·德劳特的文章《韩国总统大选：对中国的影响》称，按计划，韩国总统一职原本应在今年晚些时候易手，但朴槿惠2017年3月已被正式罢免。这加速了该国领导权交接，韩国计划5月9日举行选举。
文章称，朴槿惠遭弹劾带来的负面后果可能通过多种方式影响韩国与邻国的关系。朝鲜在研制核武器方面不断取得进展，该国在朴槿惠执政时期共进行了三次核试验，引发国际制裁。此外，尽管美韩同盟健全的制度化合作在不断加强，但美国新领导层已提出美韩同盟何去何从的问题。这两个因素与首尔如何发展对华关系密切相关，而要想改善对华关系，下一位韩国总统需要灵活的外交手腕。
对华关系成大选关键议题
文章称，韩国国内政治辩论的一个较新议题是，如何打造对华关系。
要实现本国在该地区的目标（即在全亚洲提升自身贸易形象、维护半岛稳定），首尔需要改善对华关系。随着中美两国就各自在东亚的角色进行重新谈判，首尔的很多政策制定者当前试图将韩国打造为缓解转型痛苦的桥梁。
但在朝鲜威胁、朴槿惠政府加以强硬回应（她对美国的防御措施持更加顺从的态度）以及朴槿惠丑闻等多种因素的综合作用下，中韩双边关系遭到削弱。自从2016年宣布韩国同意部署备受争议的美国导弹防御系统以来，中韩关系已变得相当动荡。实际上，韩国与中国就朝韩关系进行的各种对话都会谈到“萨德”系统这个话题。中国官员和学者认为，“萨德”系统削弱了中国的核威慑力，因为该系统可向美国在其他地方部署的导弹防御系统发出信号（但美国坚称“萨德”系统雷达的探测范围无法扩展至中国）。
文章称，2016年7月宣布（将部署“萨德”系统）前，北京曾表示，决定部署“萨德”系统将是首尔作出的一项战略抉择，即更看重与美国——而非中国——发展关系。中国此后一直明确表示，不论谁当选韩国总统，“萨德”系统仍会被视为针对中国，该系统不仅会打破地区平衡，还会激怒朝鲜。
文在寅呼吁向美国“说不”
文章称，文在寅目前是共同民主党的主要候选人，他一直被视为今年大选最有可能获胜的候选人。文在寅2008年以进步党人身份竞选，但败给了朴槿惠。
直到最近，文在寅一直公开反对部署“萨德”系统。但他也表示，北京应理解“萨德”系统是“韩国的安全问题，是我国主权范围内的事务”。
文在寅在今年1月出版的一本著作中写道，韩国应具备向美国“说不”的能力。很多韩国民众对朴槿惠采取的强硬政策感到失望，因此对接触朝鲜以及不依赖邻国而提高自主权等新理念表示欢迎。虽然遭到保守派的猛烈抨击，但文在寅通过竞选活动作出了澄清，即他领导的政府将寻求以本国利益为基础的对外政策。
文章称，一些分析人士表示，尽管文在寅表示要强化防务态势，他最终将寻求对朝接触，包括重启开城工业园区。文在寅在4月13日的总统竞选辩论中说：“我会打造一个让朝鲜感觉最为害怕、让美国觉得最可信赖、让中国认为最可靠的政府。”
民调结果显示，文在寅可能获得40%的选票。但黑马安哲秀过去几周奋起直追，安哲秀的支持率已升至37%，比一周前提高了两个百分点（据盖洛普韩国4月14日进行的民调结果显示）。安哲秀主要吸引温和派和右翼选民，特别是对朴槿惠丑闻感到失望但也不信任文在寅的选民。
安哲秀最近民调支持率飙升一事表明，很多韩国民众不希望该国调整对邻国的态度。这部分选民对朝鲜导弹和核试验以及美国过去几周加大施压力度感到忧心忡忡。从朝鲜核导弹计划感受到的威胁仍对国内政界构成挑战，也对韩中关系构成考验。
文章称，尽管一些候选人表示希望让对华关系重回正轨，但鉴于当前的安全和政治局势，特别鉴于在朝鲜、中国、美国及本国选民的共同压力下，各候选人的选项都很有限，韩国由此不太可能对任何一个邻国突然调整政策。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost