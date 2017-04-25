韩国加速研发新型武器对抗朝鲜

【美国战略之页网站4月23日报道】 4月初，韩国成功试射了本土制造的射程为 800公里的弹道导弹。
这一新导弹可携带半吨重的弹头，目前还没有正式命名。这使得韩国能够用朝鲜无法阻止的武器(弹道导弹)来袭击朝鲜境内的任何目标。
2015年韩国曾进行过一次类似的射程为500公里的弹道导弹试射,该导弹被称为“玄武”-2C。该试射结束了几十年来韩国在弹道导弹研发方面的限制(按美国的要求)。韩国从未发布过它有多少弹道导弹或巡航导弹的信息，但有时会暗示，他们瞄准了朝鲜的目标。这些韩国导弹可以从韩国的任何地方发射，而且可以袭击朝鲜境内的任何地方。朝鲜领导人金正恩及其各个地下指挥部，显然是首要目标。与拥有化学武器，以及最终将拥有核弹头的朝鲜不同，韩国仅限于研发常规弹头。但即便如此，这些导弹仍可对地下以及地面设施造成重大破坏。
2012年前，韩国和美国达成一项协议，韩国只能制造射程为300公里的弹道导弹。作为回报，美国承诺，一旦遭到朝鲜的袭击，将立即向其提供重大军事援 助。2012年，由于朝鲜变得越来越咄咄逼人，以及它拥有的弹道导弹越来越多，于是，双方对这一条约进行了修改。2012年的协议修正案允许韩国拥有最大射程为 800公里的导弹。
原来的限制是为了防止弹道导弹的军备竞赛而向朝鲜做出的一种姿态。到2012年时，朝鲜显然没有受到任何限制。与此同时，韩国已有20多年研发卫星运 载火箭和弹道导弹的经验。韩国在硏发和建造弹道导弹和卫星运载火箭方面比朝鲜技术更先进，制造能力也更强。因此，2012年的弹道导弹协议修正案预计很快会产生结果，而这一切也的确发生了。
早在2012年，韩国军方还呼吁在未来5年内投 入20多亿美元用于导弹硏发,这一计划在很大程度上得到了批准。韩国的计划包括购买1000多枚新的弹道导弹和巡航导弹。这些针对的是具体的朝鲜导弹发射装罝和炮兵阵地。一旦发生战争，韩国的导弹可以迅速发射，朝鲜的大多数导弹和武器将被摧毁。这意味着韩国领土受到的破坏将更小。
朝鲜的计划一直是在任何未来战争的一开始，便用炮弹、火筋弹和导弹对韩国进行一场大规模的袭击。主要是针对韩国首都、全国最大的城市首尔。
2009年，韩国媒体报道说，一枚射程为1000公里的新型巡航导弹于2008年秘密投产。该导弹被称为 “玄武”-3C ,后来被射程为1500公里的“玄武”-3C导弹所取代。该导弹正在被部署到与朝鲜接壤的边界地区，旨在打击朝鲜的弹道导弹、核武器及其他战略目标。1500公里的射程使该导弹还可以击中中国和俄罗斯境内的目标。
【韩联社首尔4月24日电】据韩国防卫事业厅24 日消息，历经5年5个月艰苦攻关，韩国成功自主研发出“反炮兵侦校定位雷达”-2型。该雷达将于明年 开始服役。
“反炮兵定位雷达”-2型可追踪朝鲜火炮发射的炮弹后，确认炮弹发射阵地的位置，把信息自动传输给韩军炮兵部队。
“反炮兵定位雷达”-2型的测程比韩军现在利用的反炮兵雷达“ARTHUR-K”大幅提升。“ARTHUR-K”的测程仅为40公里，而新型雷达的有效测程超过 60公里,且国产化率达95%，维修所需费用也低。
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