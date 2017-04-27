大姨妈期间，真的吃不胖吗？

有这样一种说法，女性在月经期间新陈代谢比较快，所以吃多也不会发胖，于是不少人在经期就开始毫无顾忌地吃吃吃了。可是这说法真的靠谱吗？到底经期吃多了会不会胖?
月经期间新陈代谢比较快？
人体新陈代谢的快慢其实受多种因素的影响：
比如年龄，一般越是年轻的人新陈代谢的速度就越快；
比如性别，通常男性比女性新陈代谢速度快；
又比如身体表皮，一般个子高的人比个子矮的人新陈代谢快一点，因为表皮面积大，身体散热快；
此外，运动也有助于新陈代谢的提高。
在这些影响因素中，一般并没有女性经期这一项，不过国外有相关研究报道称“女性月经期间新陈代谢会比平时加快接近30%”。
这30%也许能帮你多消耗几十大卡的热量，但真的能让你吃不胖？未必。只要你摄入的热量超过了消耗的部分，一样会胖。
为什么月经过后体重会减轻？
细心的女性朋友可能会发现，自己在月经前体重明显增加了，可是月经结束后体重又恢复了，有时甚至还变轻了，于是就更有一种错觉认为一定是经期吃不胖的缘故。可事实上，你掉的并不是脂肪。
女性在月经前期，体内的雌激素水平下降，孕激素水平升高，导致体内的代谢变得缓慢，大量水分潴留。同时，乳房略微增大，子宫内膜增厚，这些都会使得体重有所增加。
等大姨妈结束后，激素水平降低，乳房恢复正常，子宫内膜脱落，体内的水分和经血都排出了体外，体重自然就减轻了。
至于月经期间的那点“失血”对能量消耗的影响，几乎微乎其微。虽然女性月经血量有个体差异，但正常情况一般都在20~80ml之间，多数在30~50ml。而成人一次献血就在200~400ml之间，与献血相比，经期流失的血量大概只能说是九牛一毛了，身体会自动调节过来。
因此，女性朋友不要认为在月经期间可以胡吃海喝不会胖，这个说法是没有依据的。想要保持好身材，还是需要“管住嘴，迈开腿”，不能寄希望于大姨妈。
但是月经期这个特殊时段，也并不适合节食或者剧烈运动减肥，以免造成月经不调、不孕等严重后果。可以选择一些轻、中度的有氧运动，比如散步、快走、慢跑等。
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