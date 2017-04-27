美联航陷入丑闻“多米诺”，垄断利润令美航空公司无视乘客

【印度《德干先驱报》网站4 月25日报道】一名24岁的女子因美联航没有绐出任何解释的情况下，强迫她离开商务舱座位位并把她安排往飞机后部的位置，而起诉这家航空公司。这是美联航最新一起公关噩梦。
哥伦比亚大学毕业生卡伦·希博莱思说，去年9月，在从新泽西州纽瓦克飞往伦敦的航班上,她被迫离开商务舱座位并被安排到飞机后部的座位上，而且没有得到任何解释。她昨天起诉美联航，要求对方支付15万美元的惩罚性赔偿。
【英国《太阳报》网站4月 25日报道】在一只贵重的硕大兔子在美联航一架班机上诡异死亡后，官司缠身的美联航再度面临公关灾难。
3英尺（约合91厘米)长的西蒙,注定将成为世界上体型最大的兔子。它不明不白地死在了美联航一架波音767飞机的货舱中。这架从希思罗机场起飞的飞机本该将它安全送到美国的新主人那里。
西蒙的饲养者安妮特•爱德华兹说:“它精力旺盛，非常健康。我以前曾将兔子送往世界各地,从未发生过这样的事情。就往这趟飞行之前3小时， 兽医刚刚为西萦检查过身体， 它非常健康。
现在，美联航将面临西蒙的新主人和安妮特联合提出的索赔。
【德国新闻电视频道网站 4月25日文章】题：以乘客为代价的高额利润
医生被暴力拖出机舱，新婚夫妇被赶下前往婚礼地点的航班，怀抱婴儿的母亲受到空乘人员威胁……美国航空公司能够如此对待顾客的原因也正是沃伦•巴菲特最近爱上这个行业的原因。
被很多投资人视为导师的巴菲特在去年底今年初以共近 90亿美元买入美国四大航空公司——美国航空、达美航空、联合航空和西南航空——的股票时，就说明航空业“糟糕的世纪”已经结束。
大范围的市场调整令航空公司之间的竞争压力大大减小。这使得企业可以通过在服务上采取紧缩措施来大幅降低成本，同时又无需降价。而消费者往往没有其他选择，尽管他们对航班延误和糟糕的航空服务抱怨连天。
《经济学人》杂志称，在10年前，当时最大的四家航空公司总共控制的美国市场还不足 一半。在大量的破产和兼并后， 如今它们在美国控制的市场已经达到80%。很多机场和航线眼下只有一家航空公司可供选择。这种寡头垄断使航空公司并不怎么在意乘客的满意度。
低强度的竞争使美国航空公司利润高企。美国的航空公司去年平均从每名乘客身上赚得22.40美元的利润。而欧洲航空业的利润只有每名乘客 7.48美元。欧洲的竞争更激烈，票价更低，同时一一根据调查——服务也更好。
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