青春期提前增加患癌风险

研究人员首次证明，提前进入青春期会在此后的生活中增加患癌的风险。
剑桥大学的科学家们找到了新的遗传学证据，发现较早开始青春期与多种已知对性激素敏感的有联系。
他们发现，1个人每提前进入青春期一年，其未來患乳腺癌的风险就会增加6%。此外，患子宫内膜癌的风险会增加28%，患卵巢癌的风险会增加8% ,患前列腺癌的风险会增加9%。这意味着，10岁进入青春期的女孩在一生中患乳腺癌的槪率比12岁进入青春期的女孩高12%。
此前的研究结果表明，进入青春期的时间与几十年后的患病风险有关,但此前一直没有搞淸楚的是，这一硏究结果是否会因其他已知可能影响发病的因素（如体重）出现偏差。
英国《自然遗传学》杂志刊登了这份新硏究报告。报告内容显示，即便考虑到这些因素，两者之间还是存在重要联系。
剑桥大学的这个科研小组称，对进入青春期时间在患病方面起到的作用加强理解将有助于避免不必要的死亡。
这项硏究的负责人约翰·佩里博士说:“我们当前进行的研究确认，提前进入青春期与患癌风险增加这两者有直接的因果关系。这种联系或许可以解释为提前进入青春期的人在一生中性激素水平较高，但我们还需继续开展硏究，以弄淸其中的确切机理。”
女孩和男孩开始进入青春期的平均年龄分别为11岁和12岁，但进入青春期的时间存在很大的个人差异， 而同一家族进入青春期的时间则一般很接近。
科硏小组认为，他们确认了 389 种新的遗传学信号，这些遗传学信号可解大约1/4的据估计可影响进入青春期时间的遗传性因素。但研究人员认为，除这些因素外还有大量环境因素也会促使人进入青春期。
硏究人员分析了参与此前数十项相关硏究的近37万人的整体遗传学结构(即基因组)。
一项“引人注目的”新发现是，所谓“印记”基因所起的作用。有两个“印记”基因只有在遗传自父亲一方的情况下才会在体内发挥作用，在只遗传自母亲一方时就不会产生任何影响。(英国《每日电讯》网站)
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