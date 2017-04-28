【香港《南华早报》网站4月27日报道】题：习近平罕见召集中国金融监管机构负责人开会，告诫他们警惕风险。
习近平主席周二召集中国的金融监管机构负责人进行集体学习，指示他们要加强金融监管，防范和化解金融风险。这是一个不寻常之举,反映出他对中国经济面临的风险感到担忧。
新华社援引习主席的话说，我们不忽视一个风险，不放过一个隐患。他说，维护金融安全，是关系我国经济社会发展全局的一件带有战略性、根本性的大事。
中共中央政治局就维护国家金融安全进行集体学习，习近平主席是在主持集体学习时讲上述这番话的。近来，北京加强金融业监管，追查一些大亨，解决股票市场不规范现象，控制银行的表外业务。
从2015年股市暴跌中吸取了教训，中国试图减少金融部门的风险，因为它可能导致危机，甚至可能在今年秋天中共召开十九大前夕引发混乱。
在这次集体学习期间，中国人民银行行长周小川、中国银监会主席郭树清、中国证监会主席刘士余和中国保监会副主席陈文辉就各自领域的金融风险管控做了发言。中国保监会主席项俊波因涉嫌违纪正接受审查。
根据新华社关于这次集体学习的报道，习近平要求加强金融监管，采取措施处置风险点。
习近平还要求国家高级领导干部要努力学习金融知识，并强调要加强党对金融工作的领导。
中国对金融行业失控的担忧似乎是有根据的。除了房地产泡沫和资本外流加剧,中国的债务水平已上升到国内生产总值的261%，并出现各行业资金紧张的迹象。 |
【美国《华尔街日报》网站4月27日报道】题:中国央行:高度重视防控金融风险在中共中央政治局集体学为强调保障金融安全后，中国央行周四上予以响应，重申将继续实施稳健中性的货币政策，高度重视防控金融风险。
据新华社报道，习近平主席25日在主持关于维护国家金融安全的政治局集体
学习时强调，金融活，经济活;金融稳，经济稳。同时提出6项任务，包括加强金融监管、控制杠杆率，重点排查金融市场和互联网金融等。
随着经济增长放缓以及美联储进入加息周期，中国经济金融风险凸显，中国政府已将防控各种风险放到更重要的位罝。
事实上，包括中国央行和银监会、证监会以及保监会等在内的各大部委今年来密集收紧了多项政策，比如银监会严查银行同业业务和委外业务，证监会严格监管高送转和次新股等多种炒作。
中国央行表示将高度重视防控金融风险，加强金融监督协调，有序化解处置突出风险点,切实维护国家金融安全。
央行还称，将着力增强金融支持供给侧结构性改革力度，进一步做好金融支持“三去一降一补”,深化金融重点领域和关键环节改革。
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