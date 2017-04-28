中日拟5月重启财长对话

日中两国政府26日展开协调，计划5月7日在横滨市重启由部长及其以下财政当局官员磋商政策运营的“日中财长对话”。这将是继2015年6月的北京会议后的第六次对话。预计将讨论通过贸易和基础设施投资促进日中经济发展的举措，以及为扩大作为国际货币的人民币流通而加强金融合作。
财长对话的举行曾被两国政治外交领域形势所左右，除因尖阁诸岛(即我钓鱼岛及其附厲岛屿一本报注)问题两国关系趋冷时曾中断过对话外，去年已计划召开的会议也因中国财长突然更换而未能举行。此次似乎是鉴于国际合作势头因朝鲜局势紧迫而高涨，希望在经济领域加深协作关系的两国在举行财长对话上相互靠拢。
日本财务大臣麻生太郎和中国财政部长肖捷以及双方财政当局官员等将出席会议。旨在防备发生金融危机等问题时外汇储备不足的货币互换协议可能成为话题。
肖捷将于5月4日至7日访问日本，出席在横滨市召开的亚洲开发银行年会。其间计划举行日中韩和东盟的财长会议。此外，还在协调分别召开日中韩三国会议、日本与东盟财长的会议。
尽管日中关系已走出一时最糟糕的阶段，官方和民间的各种磋商与交流已经重启，但尚未实现全面改善。通过本次财长对话，经济领域的务实合作能够得到何种程度的强化将是焦点。(共同社)
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