F-35研发又遭新打击 经费大幅超支 项目推迟一年

政府问责局发布的一篇新报告称，F-35研发项目将推迟一年、于2018年5月结束，而且所需经费比计划多出17亿美元。
美国《航空和空间技术周刊》网站4月24日报道，这个政府监督机构在4月的一篇报告中写道，该项目推迟整整一年给美国海军宣布其F-35C航母舰载机具备初始作战能力的最后期限，以及原定于2019年4月作出该项目全速率生产决定的计划带来风险。政府问责局敦促五角大楼在对该飞机投入“大量新投资”前完成研发。
政府问责局的结论与F-35战斗机联合项目办公室的评估截然不同。该办公室估计，研发项目将仅延期5个月、于2017年10月结束，而且额外所需经费仅为5.3亿美元。该办公室对政府问责局关于F-35研发项目之成本和最后期限的估计提出了异议。
F-35项目执行官克里斯托弗·波格丹中将说：“国防部已完成对F-35的全面评估，迄今为止，测试工作仍处于正轨、将于2018年2月完成。”
波格丹强调，日程表不会影响海军宣布F-35C具备初始作战能力或其他里程碑计划。
政府问责局称，洛克希德-马丁公司这款引起争议的战斗机最近这次成本超预算主要是因为软件方面的挑战和“一连串”测试延期。洛克希德-马丁公司这些年来一直在费力解决F-35复杂软件系统一再出现的各种问题。
不管是在飞行中，还是在地面上，F-35飞机的研发测试飞行员不断经历各种软件故障，有时还会陷入飞机各系统关闭、需要重启的窘境。尽管该公司工程师已解决3i软件——美国空军2016年用于宣布初始作战能力的版本——的这一问题，但最新、也是最终版本的3f软件还是存在这一问题。
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