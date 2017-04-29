东盟谴责朝鲜核与导弹试验

【法新社马尼拉4月28日电】东南亚国家周五对朝鲜进行核试验和弹道导弹试射表示“严重关切”，尽管平壤呼吁东盟在朝美紧张对峙中支持朝鲜。
朝鲜外务相李勇浩致信东南亚国家联盟(东盟），呼吁东盟在朝美纷争中支持朝鲜，以防可能发生它所谓的“核灾难”。这是一个罕见之举。
不过，在马尼拉举行的东盟外长会周五发表声明，批评朝鲜去年进行的两次核试验及后来的弹道导弹试射。
声明说:“东盟对朝鲜半岛紧张局势升级表示严重关切,其中包括朝鲜在2016年进行两次核试验及后来的弹道导弹试射。东盟注意到朝鲜半岛的不稳定可能给该地区甚至其他地区带来严重影响”。
在朝鲜进行系列导弹试射和特朗普政府就朝鲜核计划发表强硬言辞后，最近几周 该地区紧张局势加剧。
东盟外长们“强烈”敦促朝鲜“全面履行”联合国安理会相关决议和国际法所规定的相关义名，并呼吁重启朝核问题会谈。
然而，东盟在声明中还敦促“所有各方要充分克制，以缓和当前紧张局势，避免采取可能加剧局势紧张的行动”。
在马尼拉的一些外交官说，除朝鲜外，其他各方显然指的是美国以及中国、日本和韩国——它们都是该地区重要的战略角色。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost