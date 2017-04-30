中国极力游说 东盟难以在南海问题上形成一致

路透社报道，东盟首脑峰会于29日举行，但在回应中国的南海行为上，似乎没有达成协议。
报道指出，峰会结束6小时之后仍然没有发布常规的联合声明。因此，东盟对于中国在南海的军事化和造岛活动将采取什么立场，目前尚未清晰。
东盟在南海问题上，一般不会明确提及中国。而与其南海活动相关的声明，中国也是非常敏感。
今年的东盟峰会恰逢一个充满不确定性的时机，即美国是否会维持在该地区的军事存在。
路透社报道，据两名东盟外交官透露，中国使馆代表试图在峰会上影响公报的内容。消息指出，中国使馆代表试图游说菲律宾在东盟共同声明中默认中国的军事化和造岛活动。
据法新社报道，杜特尔特准备的声明原本没有提及中国、以及南海仲裁案，仅是表示担忧。但是，据一名外交官透露，中国驻马尼拉大使极力游说菲律宾将声明内容修改得更加缓和。
其中，中国希望将“尊重法律和外交程序”一段移除。根据法新社所获取到的最新声明草稿，该短句也确实被移除。
但是，最新且未发表的声明草案中，却纳入了“造岛和军事化”一词。据路透社观察，该词在此前2天前所修订的草案中并没有被纳入。
据消透露，有4个东盟成员国表示反对省略该词。
据法新社引述，外交官员透露，越南坚持声明应该提及军事化和造岛活动。而根据另一名东盟代表所说，马来西亚、新加坡以及文莱也都希望共同声明能比杜特尔特原本准备的草案更加强硬。
路透社指出，周五的声明草案显示出了东盟对中国游说内容的抵抗。
对于最终声明是否纳入“军事化”一词，杜特尔特在峰会结束后并没有予以回答。他仅表示，东盟希望能与北京在今年内完成海上行为准则框架，以缓解紧张局势。
菲律宾是今年东盟首脑峰会的主办国。其总统杜特尔特在峰会举办之前，便主张与中国建立更加密切的关系。
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