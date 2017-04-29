美国试射“民兵”-3威慑俄中朝 称可摧毁半个地球

美国空军全球打击司令部26日宣布，美军当天在加利福尼亚州的范登堡空军基地试射了一枚“民兵”-3洲际弹道导弹。其目的除了威慑北朝鲜外，也是为了牵制强化核战力的俄罗斯和中国。
据日本《读卖新闻》4月28日报道，这枚“民兵”-3导弹于美国当地时间26日上午发射，在约6800公里外的太平洋马绍尔群岛夸贾林环礁附近命中预定目标。“民兵”-3导弹采用三级火箭，射程约1万公里，时速约2.4万公里，可同时搭载3个弹头。美国拥有450枚该型导弹。
美国为了确认导弹性能，每年都定期试射“民兵”导弹。据美联社报道，美国2月初也进行过试射。
据俄罗斯《独立报》4月28日报道，在朝鲜局势紧张的背景下，美国成功试射了“民兵”-3洲际弹道导弹。五角大楼全球打击司令部发言人约翰·莫斯表示，这次试射“与朝鲜半岛局势无关”，只是为了“检查美国核武器的状态，展示美国的核实力”。
当然，美国“民兵”-3导弹不仅可以瞄准朝鲜，还能瞄准其他与美国不友好的国家，其中或许包括俄罗斯。
俄罗斯对外情报局局长谢尔盖·纳雷什金在谈到美国的核导弹行动时，直言不讳地说：“炫耀武力会挑起真正的冲突，直至引发导弹互射。”俄武装力量总参谋部作战总局第一副局长维克托·波兹尼希尔认为，美国可以用固定式洲际弹道导弹、欧洲反导系统，以及在俄罗斯附近海域游弋的舰艇对俄实施“隐秘核打击”。
美国空军从1970年起装备“民兵”-3导弹，它是美国唯一的陆基洲际弹道导弹。这种导弹经过多次升级改造，在实际发射中能够精准命中目标。“民兵”-3的服役期到2030年，目前正在执行战斗值班的导弹约有450枚。它们不仅能消灭俄罗斯，还能摧毁半个地球。
俄罗斯总参谋部认为，如今部署在美国本土、欧洲和亚太地区的反导系统也非常危险。五角大楼在俄罗斯和中国沿海附近部署了海上弹道导弹拦截工具。波兹尼希尔认为：“这正在逐步破坏现有的国际安全体系，降低使用核武器的门槛，因为美国产生了在反导保护伞下突然使用进攻性战略武器可以不受惩罚的幻觉。”
不过，俄罗斯空天军中央研究所所长谢尔盖·亚戈利尼科夫并不认为美国的反导计划和行动是妄想。他指出，“美国反导系统可以在俄罗斯洲际弹道导弹发射150秒内将其击落”。俄武装力量总参谋长瓦列里·格拉西莫夫认为，美国可以使用欧洲反导系统发射“战斧”巡航导弹，瞄准俄罗斯欧洲部分的所有战略设施。
格拉西莫夫在回答俄罗斯如何回应的问题时，简单明了地说：“我们当然会采取必要措施防范这种威胁。”他没有详细说明是哪些措施，但他指出：“重要的是，欧洲不会因为部署了反导系统而变得更安全。”波兹尼希尔表示：“俄罗斯不得不完善自己的战略核力量，不让弹道导弹被拦截。”
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