菲律宾总统杜特尔特欲在“独立日”登中业岛并升国旗

【法新社马尼拉4月6日电】菲律宾总统杜特尔特6日称，已下令在菲律宾声称拥有主权、但尚未被占领的南海岛屿上部署军队，此举可能激怒中国等其他主权声索国。
他在视察菲律宾西部巴拉望岛的一个军事营地时对记者说：“看起来每个国家都在抢占这些岛屿，因此我们最好待在这些还空着的岛屿上。”
报道称，早前，杜特尔特一直谋求采取非对抗性方式处理菲中在具有重要战略意义的海域的主权争议，以改善两国关系。但6日这位总统似乎改变了调门，并宣布说现在是时候“在那里搭建建筑物和升起菲律宾国旗”了。
据法新社报道，杜特尔特说：“至少，让我们获得现在属于自己的东西，并强调说这就是我们的。”他还补充说，马尼拉对斯普拉特利群岛（即我南沙群岛——本网注）的“9或10个”岛屿、暗礁和岩礁提出了主权声索。
报道称，杜特尔特还说，可能在6月12日视察菲律宾声称拥有主权的地区，以纪念菲律宾“独立日”。
据法新社报道，目前，菲律宾军方在中业岛设有驻军，该岛是菲律宾声称享有主权的最大岛屿之一。
【中央社马尼拉4月6曰电】菲律宾总统杜特尔特今天表示，他计划前往菲国在南海争议水域宣称佣有主权的中业岛视察,届时将升起菲国国旗。他并下令军队进驻菲国声索主权的南海无人岛礁。
路透社报道，杜待尔特告诉记者，他计划在6月12日菲律宾独立日视察中业岛，并将在岛上设立军营。
杜特尔恃表示，他已下令武装部队进驻菲国在南海的所有岛礁，以加强主权声索。
中业岛靠近南沙群岛7座中国大陆人工岛礁之一的渚碧礁。大陆被控将这些岛礁军事化，在当地部署了地对空导弹等军备。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost