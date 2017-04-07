节目脱离现实，转型困难重重：俄罗斯考虑彻底改革国家电视台

两名与克里姆林宮关系密切的消息人士透露，俄罗斯总统办公厅正在讨论改革俄电视领域，以便让电视节目更关注俄国内问题。
消息人士在解释克里姆林宫此次讨论的意义时说:“电视节目应更多地讨论人们的前途、经济状况、 国家局势，以避免电视脱离人们切实担忧的事情。”
一名前联邦官员表示，电视应当是讨论国家内部问题时有效的沟通工具，这在总统选举前尤为迫切。竞选期间应当讨论国家和人民的未来，但电视节目在此方面没有做好。
这名官员强调,“现在缺少传达(政府〉 工作优先事项的工具，目前俄电视节目的绝大部分内容被外交日程占据，几乎没有报道内部问题的空间。
俄政治学家尼古拉·米罗诺夫认为，人们看到电视节目没有涉及重要问题,便容易产生听到的都是假话的感觉，正因如此政府才关心电视内容的改变。其实早在80年代就进行过电视方面的试验，但米罗诺夫称， 当时“用另一种方式重新调整了电视节目，结果电视脱离了控制”。
这名专家表示，任何旨在宣传的意识形态体系都制作虚假内容、歪曲现实。越是这么做,这个体系就越脱离群众。如果政府决定更多地面向网络，那么将不得不回答人们切实担忧的问题。米罗诺夫认为，“电视肯定还是摆脱不了宣传的功能”。
【俄罗斯《莫斯科时报》网站4月5日报道】题:据报道，克里姆林宫考虑彻底改革国家电视台以更好地与互联网竞争
与克里姆林宫关系紧密的匿名消息人士本周对俄罗斯商业咨询网站的记者说，普京政府知道其拥有的电视机构可能存在一些问题。俄罗斯商业咨询网站近日的 一篇文章引用了数名据称与俄罗斯总统府有联系的匿名消息人士的说法，称克里姆林宫正在考虑彻底改革俄罗斯的电视新闻，专家显然担心俄罗斯的电视新闻 节目已经让许多俄罗斯人失去兴趣。
俄罗斯商业咨询网站的这篇文章与2月份的另一篇未证实的报道内容类似，当时Znak.com网站称，克里姆林宫委托独立机构对俄罗斯电视网逬行了调查，调查结果显示,新闻报道过分具有挑衅性且过于关注外国事件。
一名消息人士对商业咨询网站的记者说:“需要对普通人的前途、经济状况、国内形势进行更深入的讨论,这样夜间新闻和人们真正关心的事情之间才不会有如此严重的隔阂。”
另一名据称曾任联邦政府官员的消息人士称，克里姆林宫日益担心一个现象，即人们越来越多地求助网上社交媒体以了解真正让自己感兴趣的新闻，而不是看电视。这名消息人士说:“克里姆林宫正在探索可能的方法，以便把这两个世界拉近一些。”
不过，据报道,普京政府对于尝试改革电视网有顾虑。首先，扩大国内新闻报道的范围对于自我审查的要求将远远超过目前的程度。
一名消息人士对商业咨询网站记者说：“批评 (乌克兰总统)波罗申科是保险的，但是讨论国内政策就会产生在各种不同事例中该把责任归咎于谁的问题。”（《俄罗斯商业咨询 日报》网站）
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