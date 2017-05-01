特朗普致电李显龙邀请他访问白宫

综合讯，美国总统特朗普昨天致电新加坡总理李显龙，邀请李显龙访问白宫，以“进一步加强关系”。
这是特朗普当选总统之后，两人之间的第二次通话。
据新传媒新闻引述新加坡外交部说，李显龙和特朗普再次通电话，两人肯定了新加坡和美国之间长久深远的联系。
新加坡外交部发布声明表示，李显龙和特朗普就两国部长已开始相互合作，表示满意。两人同时期待尽快能够与对方见面。
声明指出，特朗普30日致电李总理，这是两名领导人第二次通电话，上一次是在去年12月2日。
紧接着，美国白宫发布文告说，特朗普在电话中邀请李显龙访问白宫，以“进一步加强关系”。白宫指出，新加坡和美国的伙伴关系，标志着贸易和投资的蓬勃发展，强有力的安全合作，以及在区域和全球挑战方面的密切合作。
此外，特朗普也邀请了泰国首相巴育通话，邀请巴育访问白宫。
较早前，特朗普也在电话中邀请菲律宾总统杜特尔特到华盛顿访问。美国白宫发表声明说，两人友好对话，而特朗普期待在11月份到菲律宾出席美国-亚细安峰会和东亚峰会。
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