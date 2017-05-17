中吉加紧磋商中吉乌铁路项目：商讨已逾10年

俄媒称，北京和比什凯克决定加快建设中国-吉尔吉斯斯坦-乌兹别克斯坦铁路。出席“一带一路”国际合作高峰论坛的吉尔吉斯斯坦总统阿坦巴耶夫在北京与中国路桥工程有限责任公司总经理卢山讨论了项目细节。
据俄罗斯《独立报》5月16日报道称，中国从本世纪初就开始酝酿建设连接新疆喀什和乌兹别克斯坦安集延的铁路。新疆维吾尔自治区主席雪克来提·扎克尔表示，基础设施不符合“一带一路”倡议的要求是新疆的大问题。目前新疆共有两条铁路线，仅与哈萨克斯坦相连。因此通向伊朗和瓜德尔（巴基斯坦）干线的中国-吉尔吉斯斯坦-乌兹别克斯坦铁路如今对中国而言尤为迫切。
报道称，不过，对中国-吉尔吉斯斯坦-乌兹别克斯坦铁路项目的商讨已逾十年。对比什凯克而言，好处显而易见：该国将走出运输绝境。但双方无法就铁路路基线路达成妥协。比什凯克期望铁路延伸，以便覆盖更多居民点。不过北京秉持另一角度，认为运输道路要在约100公里的短距离情况下具备竞争力。
在轨距问题上也没有一致意见。北京坚持铁路使用欧洲标准的轨距，而所有后苏联国家、斯洛伐克、芬兰和阿富汗以及伊朗的部分地区通用俄罗斯标准。
吉尔吉斯斯坦在该项目中发挥的作用是过境国。中国是比什凯克的主要贸易伙伴之一。两国建交25年来，中国在吉尔吉斯斯坦的投资和贸易领域都发挥着重要作用。
社会活动家埃迪利·拜萨洛夫认为，吉尔吉斯斯坦没有完全利用与中国合作的潜力。他说：“我们可以把阿坦巴耶夫总统看作向中国打开窗户的人。但遗憾的是，这个项目尚未落实。中国还在资助其他项目。比如，中方在吉尔吉斯斯坦建设了两家石油加工厂，但目前它们没有成功运转。”
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