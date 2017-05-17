中企争搭“一带一路”营销顺风车

媒体称，完美公司是一家中国企业，销售以瓢虫和兔子为装饰的牙具。除此之外，该公司最近又增加了一个主题：一项耗资巨大的中国基础设施建设倡议。
美国《华尔街日报》网站5月15日以《咖啡、古典音乐和格斗庆祝中国的基础设施建设计划》为题报道，该公司营销经理胡舒辰（音）激动地说：“‘一带一路’是我们国家成为强国的关键。”
报道称，胡舒辰指的是中国标志性的外交政策倡议，对中国企业家而言，这是一趟爱国主义的营销顺风车。
各种企业都在庆贺政府在公路、海路和其他基础设施领域的投资。出现了以“一带一路”为主题的手提包和汽车租赁公司，“一带一路”的咖啡品牌，还有“一带一路”主题的茶叶罐、围巾和瓷器。
胡舒辰公司的牙具售价为10元8支，包装上有行进中的骆驼的图案，还简单介绍了这项贸易计划，说是该计划能让各国人民共享和谐、和平与繁荣。
报道称，共有数百家企业注册了与“一带一路”有关的名称，而这些名称都多少有点拗口。除此之外，还有中国移动的“一带一路”手机漫游计划、几座主题公园和以“一带一路”为主题的书法绘画展。另外就是沙雕比赛和各种各样的“一带一路”古典音乐演出。
中国领导人认为，“一带一路”可以帮助国内企业找到新的市场，让北京通过公路、港口、铁路和油气管道扩展影响力。对沿线国家而言，这可以带来迫切需要的投资。
中国媒体将之称为经济合作的“交响乐”。
报道称，中国国际航空公司的乘务人员在本月初北京飞往法兰克福的航班上给乘客出题，看他们对“一带一路”宏伟计划了解多少。他们分享了“一带一路”蛋糕，还朗诵了诗歌。
中国国家媒体借着音乐的主题加以发挥，称之为团结各国的“奏鸣曲”。中国还出现了无数有关“一带一路”的歌曲，其中包括老挝语和粤语歌曲。在一首欢快的英语歌曲中，孩子们唱道：“‘一带一路’带我们走向未来。”
报道称，北京的一位企业家杨延军上个月组织了以“一带一路”为主题的格斗比赛，选手来自俄罗斯和格鲁吉亚等“一带一路”沿线国家。
杨延军还打算组织更多有“一带一路”参与国选手参加的格斗比赛。随着中国的友谊之手伸向西方国家或银行很少关注的世界角落，杨延军认为自己在为这些国家的运动员提供机会。他说：“好多人可能永远没有机会到美国之类的国家比赛。但现在，他们可以到中国来。”
中国南方的企业家于孝先（音）注册了好几家以“一带一路”为主题的公司。他说，该计划将使中国更加强大，普通中国企业家将从中获益。他说：“大河有水小河满。”
另据香港《南华早报》网站5月16日报道称，中国首富王健林透露，计划在“一带一路”沿线建造数个规模可匹敌迪士尼乐园的大型主题公园。中国商业巨头们在纷纷响应北京的号召，参与到这个雄心勃勃的贸易发展计划中来。
报道称，王健林领导着中国最大的房地产开发企业之一大连万达集团。他5月12日在北京说，今年有望签署两个大型旅游项目——万达城的建设协议。
中国领导人在“一带一路”国际合作高峰论坛上承诺，将协助推动横跨亚洲、中东和欧洲的贸易和投资计划，尤其是像哈萨克斯坦和马来西亚这样的发展中国家。
王健林说，加上规划中的4个海外项目，万达已经是世界上重要的文化旅游项目输出者，仅次于美国的迪士尼和环球影城。
他说，目前已经签署了在法国巴黎和印度德里建设两座万达城主题公园的协议。但他没有说明余下的万达城项目将在哪两个“一带一路”沿线“重要国家”建设。
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