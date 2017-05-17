中越签经贸协议加强合作：有望达成管控南海分歧协议

越南国家主席陈大光偕夫人于11日至15日对中国进行国事访问，并出席了在北京举行的“一带一路”国际合作高峰论坛。
据越通社5月16日报道称，陈大光对此次访华受到中国党和国家领导人隆重、周到、友好和热情的接待表示衷心感谢，深信双方在此访所达成的共识将进一步推动中越全面战略合作伙伴关系持续健康稳定发展。
陈大光表示，“一带一路”国际合作高峰论坛是各国和国际伙伴共同讨论增进合作措施，促进全球化进程，致力于和平、繁荣与可持续发展的良机。越南欢迎“一带一路”倡议和（中方）为区域互联互通和经济一体化进程所做出的努力。
美国之音电台网站5月16日刊登题为《中越签约经贸合作小心翼翼改善关系》的报道称，历史上经常是对头的中国和越南如今正在努力达成实质性的协议，有可能涵盖贸易、投资和海洋资源共享。此前，两国还发生过海上主权纠纷，影响了双边关系。
报道称，这两个邻国正在接近建立新的贸易和投资关系，分析人士说，这将巩固整体的双边关系。据信，两国随后可能会处理更为棘手的问题，比如共同开发利用争议海域以及人道对待彼此渔民等。
越南国家主席陈大光5月15日结束了对中国的访问。河内国家媒体说，陈大光建议双方本着全面改善关系的愿景，利用彼此在贸易投资方面的优势进行互补。
穆迪公司分析师陈志雄说：“对话可能会帮助缓解紧张关系并提供机会。”
越南媒体说，陈大光建议中方敲定有关开放农产品、奶制品和海鲜市场的最后规则。陈大光还呼吁中国提供更多的“优惠贷款”，并敦促有关工作组制定可再生能源投资项目。
5月12日，两国的一些公司签署了有关牛奶销售、旅游和稻米加工的协议。
报道称，中国是越南最大的贸易伙伴，两国进出口贸易额去年超过800亿美元。中国还是越南的十大投资方之一。
去年9月，中越两国总理同意管控海上分歧，这提振了双边关系。越共中央总书记阮富仲今年1月访问了中国，帮助修复关系。
专家们说，如果双方不断取得进展，今后有可能达成管控南海分歧的协议。
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