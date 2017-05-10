美商会忧中国主宰“未来产业”

中国美国商会发出的一个警告，称中国一门心思想要主导世界——不是用导弹和航空母舰，而是通过控制太阳能、云计算以及其他未来行业。上周，该商会派代表团去华盛顿鼓动说，“中国激进的重商主义政策是美国先进技术产业未来面临的最严重威胁之一”，而美国政府没有采取足够的措施来应对“这一威胁”。
文章称，中国美国商会的这一警告特别令人吃惊。多年来，该商会一直大力游说美国让中国进入世界贸易体系，反驳它认为对华观点过于严苛的美国人。
美国安可顾问有限公司驻华董事长詹姆斯·麦格雷戈是上星期去华盛顿的代表团成员之一。他说，“现在我们说的是，局面的确不平衡，美国政府需要清醒过来，并采取行动。中国是要主宰未来产业。我们在谈论人工智能以及所有对美国经济至关重要的东西。”
文章认为，鉴于特朗普总统在竞选期间的言辞，人们可能预料到北京和上海的美国高管对美国作出的反应感到乐观。但现在，他们担心政府可能会错过这个纠正错误的机会。
自从中国加入世界贸易组织的乐观日子以来，中国美国商会为什么开始大幅改变其调门呢？
对此，该商会辩称：是中国改变了，而不是我们。麦格雷戈说，中国政府仍然希望经济增长和市场机制，但却没有让其经济接受来自外部的竞争。报道称，最近的一项调查结果显示，该商会超过80％的成员“感觉没有以前受欢迎”。
该商会说，中国有一个长期的工业化战略。它制美国企业进入中国市场；要求美国企业同中方分享其先进技术，以获得有限的市场准入;收购拥有其所需技术的 外国企业，同时防止美国企业在华投资；为中国企业的发展攫取资源。
自从与中国领导人会面以来，特朗普似乎着迷于发展美中关系，他把这一关系描述为“非常特别的东西，与我们之前拥有的有着很大不同”。
美国高管们担心，美国政府虽然仍把注意力集中在经济上，但关注的是钢铁和其他重型制造业，而不是未来至关重要的技术。
最重要的是，他们担心，要对不平衡的关系做出明智的回应并不容易。
文章称，如果美国法律允许一家中国企业收购一家美国公司，美国政府不会干涉，即使美国企业在中国受阻，且整体情况似乎不公平。
这个代表团并没有提出详细的政策建议，尽管有几位成员要求对中国投资建议进行新的审查。大多数情况下，他们希望美国认识到中国经济不会像美国人所希望的那样运作，等着它“发展起来”不再是一个可行的选项。
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