无人驾驶卡车进入中国市场：可能令1600万司机下岗

美媒称，在自动化和智能工程方面，中国正在努力成为开拓者。中国已是全球工业机器人的最大市场，中国政府明确了在机器人和自动化机械领域成为领先者的目标。这将对中国产业的运作模式带来重大改变，而无人驾驶卡车在其机器人梦想中占据主导地位已并不遥远。
美国《福布斯》双周刊网站5月5日报道，去年，中国互联网巨头百度推出了与福田汽车集团合作研发的自动驾驶卡车，这不仅在突破性改革产值高达3000亿美元的中国运输业方面迈出了一大步，而且在其经济增长放缓之际增强行业竞争力方面也迈出了一大步，中国的目标是在未来十年内成为全球最大的经济体。
报道称，中国政府公布的“2025年中国制造”计划概述了中国改革产业部门和率先展开本土创新的紧迫性。
目前，中国在实验室的技术创新仅有30%能市场化，相形之下，在发达经济体中这一比例高达70%。中国认为能提高这一比例的一大领域是物流领域——方法是大规模引入无人驾驶卡车。
现在，研发无人驾驶卡车主要是由庞大的商业利益所致。图森互联科技有限责任公司是一家总部位于北京的公司，也在与一家中国大型卡车制造商合作研发自动驾驶卡车。据该公司披露，司机的工资占中国运输企业成本的40%，而在国土面积巨大的中国进行长途运输通常需要1名以上的司机。如果像百度和图森这样的公司能让其技术在商业上可行，那么这些多余的司机——及成本——可能会大幅减少。
报道称，但这种技术主导的增长将带来经济上的代价。中国有1600多万人以卡车司机为职业，而且在这片幅员辽阔的国土上有76%的货物是由他们运输的，整个运输行业的产值达到3000亿美元。
中国推出的“2025年中国制造”计划凸显了中国推动本土机器人领域的研发和加强自动化领域发展的目标。如果一切按计划进行，自动化将减少从事相同工作的工人数量，对中国的劳动力而言这意味着未来将减少就业机会。
报道称，考虑到避免事故、节省燃料、避免拥堵和提高生产率等大量好处，如果自动驾驶汽车成为主流，美国经济将获益1.3万亿美元。避免事故和拥堵等大部分好处是由大幅降低对人员的依赖所致。这可能会减少工作岗位，并在一定程度上降低中国卡车司机的工资，但司机们仍会对此持欢迎态度，因为他们需要在漫长且常常非常危险的路段上艰苦地行驶。
现年33岁的中国卡车司机张岩朝（音）表示，长时间等待加油已成为卡车货运的可怕因素之一。他在接受《纽约时报》采访时说：“这是我见过的最糟糕的事情。我不能睡觉，因为我不得不在整个晚上一直开着车排队前行。”漫长的行程还严重影响了司机的健康，因为他们一直在呼吸着前面卡车排出的废气。
张岩朝一边在肮脏的小饭馆吃着米饭和蔬菜，一边等待修理人员修理卡车的刹车。他说：“卡车司机不吃饭的时候，喝的是柴油。”
报道称，除社会对失业的焦虑及经济利益外，自动驾驶汽车仍需要有司机待在车内——由于技术的进步，司机的驾驶工作会变得更容易。像美国特斯拉汽车公司这样的大型国际自动驾驶汽车技术公司已宣布进军卡车运输领域的计划，因为尽管从长远来看司机的工作岗位可能会减少，但对各个利益攸关方而言好处仍很多。
然而，对自动化带来失业的焦虑不可能在公众心目中轻易消失。应对大规模裁员的一个解决办法是，让人们摆脱劳动密集型工作，将他们重新安置在更需要技能的工作中，比如研发。把人员安置到其他知识型工作岗位上的做法，可能不太适合卡车司机，因为他们要么在运输行业工作，要么被迫完全改行找工作。
报道称，对决策者而言，制定一项应对意料之中的工人失业问题的战略，无论是针对工厂工人还是卡车司机，对尽可能顺利地过渡到以自动化为主导的经济模式都是至关重要的。
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