中国楼市缘何屡屡“有惊无险”

据《参考消息》报道，美国《福布斯》双周刊网站5月7日刊登《什么泡沫？中国是如何控制疯狂的楼市的》一文，作者韦德·谢泼德在文章中指出，一些国际媒体人士在2005年就开始预测中国楼市的泡沫，但泡沫从未“应约”而至。
作者表示，中国通过限制购买住房数量、房贷首付、税费、价格控制、土地控制和存量控制等方式有效控制楼市。作者认为，中国控制楼市的方式是一场没有先例的试验。至少从中短期来看，中国的房地产生态已经找到一条在极端动荡局势面前维持内在稳定的独特方法。
文章编译如下：
如果你研究中国问题已有相当长一段时间，那么你可能见识到了中国房地产市场经历的起起落落。可能前几天楼市还是一片火热景象，一些城市的住房价格飙升到难以置信的高度，然后突然之间就出现价格触顶甚至开始下跌，俨然一派泡沫终于要破了的景象——但是大约两个季度后，住房价格又开始攀升，新一轮循环启动。
一些国际媒体人士在2005年就开始预测中国楼市的泡沫，但是到了2012年，中国仍掀起了一股购房热潮。2014年，英国《经济学人》周刊宣称，中国房地产市场繁荣的“黄金时代已经结束”，因为一些城市的楼市似乎处于崩盘边缘。然而到2015年底，中国楼市“转过弯来”，重新实现稳定。2016年第四季度，一些大城市的楼市比以前更狂热，于是有些分析人士再度宣称，此前多次预测的房地产泡沫终于“应约”而至。然而如今2017年即将过半，但中国楼市再次进入一个稳定期，循环仍在继续。
中国楼市受市场经济影响的观点是错误的。从中央到地方各级政府对楼市都有强大的控制力，要推高还是打压取决于政府希望各地楼市向哪个方向行进。他们控制供应，极大地影响需求。当市场过热时，他们就出台不利于购房甚至直接限购的政策给市场降温；当市场太冷时，他们就减少限制，向需求被抑制的购房者敞开大门。
住房限购措施相当于是一辆正走在下坡路上的卡车的刹车系统。它们通过增加购房限制、减少住房投资回报预期来控制购房者的行为，从而防止楼市滑向失控境地。那么这是如何做到的？
限制人们购买住房数量
这种方法可能最简单。当中国某些城市的楼市过热时，政府可以随时使用的手段之一就是限制购房者能购买住房的数量。此举可以抑制市场投机行为，阻止通过购买房产让财富保值或隐匿财富的通行做法，这些因素是近期住房价格超高的背后推手。
房贷首付
鼓励或者打击楼市活跃程度的另一个手段，就是控制购房者需缴纳首付的比例。根据当地楼市的表现，首套房购买者需缴纳20%至35%的首付，而二套房买主则需承担高达60%至80%的首付。购房者要想拥有三套或更多住宅，常常需要全款购房。
税费
由于中国几乎没有按年度缴纳的房产税，政府通常是在住房买卖时征税——征收的税额可能会很高。政府部门可以通过提高或降低税率作为鼓励或抑制潜在购房者的另一个手段，这取决于市场风向如何。
价格控制
除了出台政策和控制税率影响住房价格之外，地方政府还可以颁布相关规定，多多少少能限定住房价格的上限。
土地控制
市政府还控制着用于住宅开发的城市建设用地规模，这直接影响到上市的新建住宅供应。当住宅库存太高时，常常就会限制土地拍卖；当库存清空时，土地转让又会积极起来。每个城市可用于新建住宅开发的土地储备规模对未来住房销售和价格水平有重大影响。
存量控制
许多住宅无人入住其实是因为没有上市销售。房地产开发商的常见做法是，对新建住宅推迟开盘甚至对已完工项目捂盘，直到楼市发展到可以最大化实现销售利润才上市。住房限购措施通过控制购买方的行为，也对卖方行为产生巨大影响。
中国楼市受监管程度很高，这个事实再加上没有美式次级贷款以及购房者的杠杆率相对较低等因素，使得中国的情况与2008年导致美国次贷危机的情况十分不同。然而，有些事情并不因为是有意为之就不会发生意外。中国控制楼市的方式是一场试验，一场没有先例的试验。然而，至少从中短期来看，中国的房地产生态已经找到一条在极端动荡局势面前维持内在稳定的独特方法。
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