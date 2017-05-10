美欧需求持续推高亚洲出口 贸易保护主义是隐忧

美媒称，受美欧需求的支撑，从韩国汽车到印度T恤衫等各种货物已将亚洲出口额推升至多年来的最高水平。此外，苹果公司和三星公司计划对智能手机进行非常时髦的升级，这也起到了推动作用。
据彭博新闻社网站5月9日报道，在人们担心保护主义日益盛行以及世界经济前景仍脆弱不堪的背景下，贸易量正在出现反弹。但上述经济前景提出了一个问题：好时光还能维持多久呢？
亚洲出口商如今成为美国总统唐纳德·特朗普的目标，后者发誓要增加美国就业，办法就是减少进口。特朗普提出对可能存在的“贸易恶行”进行为期90天的评估，在面临这项审查的16个国家和地区中，一多半都位于亚洲，其中中国、日本、越南和韩国是该地区对美双边贸易顺差最高的国家。中国2016年对美贸易顺差规模达3470亿美元，轻松排在榜首。虽然特朗普在批评贸易伙伴方面有所收敛，但贸易紧张态势加剧的危险并未消除。
野村证券公司驻新加坡首席亚洲经济学家鲍勃·萨巴拉曼说：“基本情况是，与今年相比，这个问题到明年会更加严重，特别是在美中两国之间。”
出口对亚洲而言意义重大。亚洲是世界上经济增长最快的地区，但该地区严重依赖出口。
贸易形势有所改观反映出大宗商品和电子零部件价格走高，与此同时，需求量也在增加。继3月份创下两年来的新高后，世界第一大贸易国中国4月份的出口形势保持良好。同样在4月，韩国出口额连续第6个月实现增长。日本3月份的出口增速也达到两年多来的最高水平。
在截至2017年3月的财年中，印度商品出口增长4.7%。据彭博信息研究公司称，印度将迎来贸易加速增长的一年。
当然，贸易并不是单向的。美国对亚洲的服务出口不断增加，不断壮大的亚洲中产阶层显示出巨大潜力。
新加坡国立大学李光耀公共政策学院高级研究员帕拉格·康纳称，这种新兴需求可能是一种趋势的起点。
康纳说：“亚洲经济体不再只与制造业和大宗商品有关。服务和消费需求正强劲上升。”
有数据显示，全球贸易可能即将走出停滞期。据国际货币基金组织去年预测，2012年以来世界贸易量每年的增幅略高于3%，还不到之前30年平均增速的一半。
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