向美国的垄断宣战 德国大企业打造数据联盟

德媒称，用户数据无异于数字经济中的“石油”。迄今为止它们大多掌握在谷歌、脸书、亚马逊等美国科技巨头手中。眼下德国的一个联盟希望改变这种状况。
据德国新闻电视频道网站5月8日报道，多家德国大企业希望借助一个广泛的数据平台，对目前由谷歌和脸书等美国大企业形成的垄断开战。目前加入这个联盟的已经有安联、斯普林格、戴姆勒、德意志银行、邮政银行和为德国汽车制造商提供地图服务的Here等公司。它的理念是建立一个统一的在线服务通道。但合作者承认，该计划的实施还需获得负责竞争的监管部门批准。
目前人们在网上面临的选择往往是通过谷歌、脸书或者推特账号进行注册。欧洲一再批评美国在因特网上对数据平台进行垄断。德国各大企业的这一计划是迄今为止所进行的与这一垄断相抗衡的最大胆尝试。合作伙伴以在欧洲十分重要的数据保护来争取支持：该平台将“保证在数据安全和数据保护方面的最高标准”。
该计划未来将进行重大的扩充升级。短期内它将争取到来自商业、航空、通信以及其他行业的企业的加入。与感兴趣企业的磋商已在进行当中，与德国电信的磋商不久前已经开始。
随着该平台的建立，数字支付和金融服务也可能得到进一步发展。通过来自保险、媒体、汽车和银行业的合作伙伴，该计划已覆盖了一个广泛的数据范围。通过Here地图服务公司，宝马和奥迪等汽车制造商也被间接纳入到计划当中。
该计划的成员还包括技术智库机构欧安组织研究中心。德国夫琅禾费开放通讯系统研究所和欧洲管理和技术学院都持续地为该项目提供了学术支持。该计划与政界也在不断进行交流，并尤其受到了德国联邦经济部的欢迎。
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