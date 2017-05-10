中国最大海警船完成南海首巡

美媒称，中国表示，全球最大的海警船、排水量达1.2万吨的中国海警3901船，日前成功完成了南海首次巡航。
据美国外交学者网站5月8日报道，中国国家海洋局南海分局称，这艘海警船及17名执法人员和两架无人机，用19天的时间，海上观察和航空巡视了12个岛屿，并登检了15个岛屿，以保护中国海洋权益。这艘海警船的船员派出了无人机巡视岛屿。
中国国家海洋局指出，巡逻的目的是确保“及时发现和查处”在南海控制区的“违法行为”，并掌握岛屿及其周边海域生态保护情况。
报道称，海警3901船是海警2901船的姊妹船。海警2901船自2015年起服役。海警3901船在上海江南造船厂建造，由于排水量达1.2万吨左右，被分析人士称为“怪兽”。这艘中国海警船比美国“提康德罗加”级导弹巡洋舰大50%，也比排水量9700吨的“阿利·伯克”级驱逐舰大。此外，它还大大超过日本6500吨排水量的“敷岛”级巡逻船。
海警3901船最高航速为25节。它配备有76毫米口径速射舰炮，两门副炮以及两挺高射机枪，它还有直升机起降平台和机库。相对较强的武器配置让海警3901船不同于其他海警船——其他海警船要么武器装备较少，要么仅仅配备了水炮。不过，让这艘船与众不同的不仅仅是其武器装备。
报道称，与真正的水面海战不同，海警船发生冲突时，船只大小能发挥重大作用，特别是在南海。南海发生了多次冲撞冲突，两船经常进行“胆小鬼博弈”，试图将敌船吓退。
鉴于这艘海警船的规模，中国毫无疑问会将新“怪兽”部署用于在这种对抗中保持优势。自2012年以来，中国海警新增加了100多艘船只，目前拥有200多艘各式船只。
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