文在寅今日火速就任韩总统

以压倒性优势赢得大选
【韩联社首尔5月10日电】韩国共同民主党候选人文在寅宣布在周二举行的总统选举中获胜,他表示将成为令国家和人民自豪的总统。
他在首尔的光化门广场对支持者说:“我将建设一个新国家，我将令韩国伟大而自豪。”
【韩联社首尔5月10日报道】第19届韩国总统选举的开票工作10日清晨结束，据中央选举管理委员会官网发布的数据，文在寅以41.08%的得票率当选。
在其他主要候选人中，自由韩国党候选人洪准杓的得票率为24.03%，国民之党候选人安哲秀为21.41%，正党刘承旼为6.76%，正义党沈相奵为6.17%。
报道称，本次大选共有3267.2101万人进行投票，无效投票为13.5733万张，967.1802万人弃权。从各选区来看，文在寅在全罗北道的得票率最高，为64.84%，其后依次为光州市（61.14%）、全罗南道（59.87%）。文在寅在首尔的得票率为42.34%。
另一方面，韩国中央选举管理委员会将于上午8时开会议决文在寅当选决定案，决定案获得通过后，文在寅随即开始总统任期。
【韩联社首尔5月9日电】共同民主党总统候选人文在寅当选成定局，自由韩国党总统候选人洪准杓和国民之党总统候选人安哲秀均承认败选。
文在寅表示，正如其在拉票活动时反复强调的那样，下届政府将是共同民主党政府，向非文在寅政府,将力争完成国民心愿，实现改革和团结,奋力开启民主派执政的新篇章。
【韩国《中央日报网站》5月9日报道韩国】总统缺位的状态将在持续了 153天后画上句号。第19届总统选举于5月9日上午6时到下午8时在全韩国各地的13964个投票站进行。
2016年12月9日国会通过对朴槿出总统的弹劾案后，大韩民国届时将国家政治交到代理总统手中,进入了非常政府体制。今年3 月宪法法院决定弹劾总统，大选也因此提前7 个月举行。第12任总统的任期将从5月10日上午中央选举管理委员会颁发当选证书后立刻开始。
【路透社首尔5月9日电】韩囯周二开始投票选举新的领导人，希望摆脱前任总统贪腐丑闻，从而继续前进。前任总统朴槿忠因贪腐丑闻下台，并使政商两界精英大为震动。
若无重大意外，文在寅将当选总统。他呼吁对朝鲜采取温和方式，希望对有影响力的家族式企业进行改革,并提高财政支出，以创造就业。
选举将结束几个月来的权力真空。朴槿惠因贪腐和滥用职权指控在3月下台，成为韩国首位被迫下台的民选总统。她目前被收监室审讯。
朴槿惠否认有不当行为。据韩国媒体报道， 朴槿惠决定不参加投费，尽管她拥有投票权。
文在寅在2012年总统大选中以微弱劣势输给朴槿惠。他批评前两个保守派政府都没能阻止朝鲜的武器发展。文在寅主张双轨政策、保持对话并持续施压和制裁,以促使朝鲜作出改变。
中央选举管理委员会公布开票正式结果之后，胜选者将在周三宣誓就职。新总统预计将迅速任命一位总理,以及负责国家安全和财政等事务的重要内阁成员。总理需要囯会批准，其他职位则不需要。
美日期待与新总统合作
英媒称，在朝鲜加速研发武器导致紧张局势加剧之际，韩国的盟国及邻国莫不密切关注这次韩国大选。
据路透社5月9日报道，朝鲜将乐见文在寅胜选。该国官方报纸《劳动新闻》9日称，韩国保守派的统治应被“埋进历史的坟墓”。
《劳动新闻》说：“彻底清除犯下令人无法容忍罪行的保守派傀儡集团是通往新政治、新生活和新世界的捷径。”
美国国务院表示，美方希望与韩国新总统继续进行“密切、有建设性和深入的合作”。
美国国务院发言人卡蒂娜·亚当斯8日对韩联社记者说：“我们将继续履行对盟友的所有承诺，尤其是有关防御朝鲜威胁的承诺。”
据韩联社5月8日报道，美国国务院8日称，美国期待与韩国新总统继续“密切、有建设性和深入的合作”。
美国国务院发言人亚当斯说：“在这个过程中，韩国人民展现出他们对法治和民主不变的承诺。我们期待与韩国新总统继续密切、有建设性和深入的合作。”
亚当斯说，美国将继续做韩国“坚定的盟友、朋友和伙伴”。
她说：“我们关于防卫韩国的承诺仍坚定不移。韩国是我们最紧密的盟友和朋友之一，我们之间的伙伴关系建立在民主、人权和法治的共同价值观基础之上。”
新总统面临棘手难题
外媒称，美国媒体评论称，通过烛光集会把朴槿惠拉下台的韩国民主迎来了更加成熟的机会。新总统会因朝鲜问题、政商勾结问题和创造就业机会等难题走进荆棘地一般的政局。
据韩国《东亚日报》网站5月9日报道，美国有线电视新闻网8日称：“受朴槿惠弹劾事件的影响，此次选举的核心议题不再是朝鲜问题，而是政治的透明度和对腐败的查处。”
据德国《南德意志报》网站5月8日报道，在外交方面，韩国的形势也非常棘手。中国是其最重要的贸易伙伴，美国是军事保护力量，新总统不得不努力在这两者之间实现平衡，但眼下这受到了干扰。此外，他必须时刻盯着用导弹进行挑衅并可能正在准备第六次核试验的朝鲜。就好像这些还不够似的，美国总统特朗普在白宫发表推文说，他将宣布与韩国的“可怕的”自贸协议作废，并说韩国必须为存在争议的“萨德”系统付钱。
尽管如此，外交政策在选举中仍处于从属性的地位。相对于朝鲜问题，经济特别是就业市场问题更能打动选民的心。很多选民尤其对就业机会和幼儿园感兴趣。候选人们也更愿意谈论幼儿园学位和削减学费等问题。
据西班牙《经济学家报》网站5月8日报道，数以百万计的韩国人准备在9日通过总统选举结束因该国史上最大政治丑闻而对政府发起的大规模民众抗议。
报道称，新总统将面临一个刻不容缓的重要问题：这个国家正在经历的极为严重的青年失业危机。数据显示，在15至29岁的韩国人中，失业率已经上升至10.8%，比全国平均失业率高出7个百分点。在韩国，15至17岁的年轻人可以在家长的许可下工作。
报道称，这是本次选举的最大热门、共同民主党候选人文在寅将要处理的首要国内问题。
另据西班牙《国家报》网站5月8日报道，韩国9日举行的总统选举是在朝鲜与美国的冲突一触即发的阴影下举行的。
在朴槿惠及其前任李明博当政时期，韩国政府一直对朝鲜保持“强硬”姿态。平壤政权则用数十次导弹试射和三次核试验作为对韩国这一立场的回应。
报道称，文在寅胜出或将使这种针锋相对的局面会发生重要改变。文在寅主张重启对朝鲜的接触政策。他表示，“我们需要新的政策”，以便与朝鲜逐步接近，这样才有希望实现“南北统一”。
亚当斯说，美韩同盟仍将是“地区稳定和安全的关键”。
另据共同社5月9日报道，日本政府表示，日方希望与韩国下届政府加强协调与合作，以应对朝鲜带来的日益严重的核武器和导弹威胁。
外相岸田文雄对记者说：“韩国是与日本有着共同战略利益的最重要的邻国。”
岸田文雄表示：“日韩两国之间的合作与协调对地区和平与稳定而言是不可或缺的，其中包括应对朝鲜问题。日本愿意和韩国新政府在各领域加强合作。”
报道称，随着日韩两国卷入因韩国竖立“慰安妇”雕像而引发的外交纠纷，日本也在密切关注韩国国内的局势发展。
岸田文雄称，日本将继续向韩国新政府强调“稳步贯彻日韩协议的重要性”。该协议是2015年12月达成的，旨在彻底解决所谓的“慰安妇”问题。
尽管两国在2015年签署了“慰安妇”问题协议，但去年12月韩国一个民间团体在港口城市釜山的日本总领馆外竖起一座象征着“慰安妇”的雕像。这导致日本还以颜色，在长达三个月的时间里召回驻韩大使。
日本声称，韩国竖立“慰安妇”雕像的做法违反了2015年的协议。包括文在寅在内的五位参与9日韩国总统选举的候选人均要求废除或修改2015年签署的这份协议。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost