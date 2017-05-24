奶茶妹妹力压王思聪成最年轻富豪，别人的24岁！

有一种羡慕嫉妒恨叫别人家的24岁！
日前，《新财富》杂志公布了2017年500富人榜，王健林、王思聪父子稳坐首富宝座，马云排名第二位；顺丰掌舵人王卫拿下第三名。另外，“唐僧”扮演者迟重瑞的妻子陈丽华排名27位；刘强东、章泽天夫妇排名29位；解植锟、毛阿敏夫妇排名115位；同时，24岁的章泽天力压29岁的王思聪成为榜单中的最年轻富豪。
从榜单上看，虽然章泽天的财富没有王思聪多，但是人家胜在年纪小，王思聪今年已经29岁了，比章泽天大了5岁。所以这个最年轻的富豪就让给了“奶茶妹妹”章泽天。
网友评论：“别人家的24岁”、“还是最漂亮的富豪吧”。
不得不感叹这“彪悍”的人生：2015年，清华毕业，从奶茶妹妹、微软实习生、刘强东女朋友、刘太太，到辣妈。之后，章泽天开始频频以投资人的身份出现，现如今坐拥数百亿登上人生巅峰，成为“最年轻的富豪”！
网友纷纷感叹：“这才是真正的小说女主角！”“看看93的昆凌，93的奶茶……唉！不忍心面对93的自己……”
4月底章泽天开办了一个私人晚宴，几乎把美国半个时尚界都请来了，如此年轻便有如此强大的人脉，能找得出几人？
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