多睡觉可缓解慢性疼痛 效果好于镇痛药

西媒称，英国《自然》周刊刊登的一篇新研究报告显示，多睡觉或摄入含咖啡因等提神成分的食物，可以明显缓解慢性疼痛，其效果要好于布洛芬、吗啡等镇痛药。
据埃菲社5月8日报道，波士顿儿童医院和哈佛大学医学院联合进行的一项研究通过在小鼠身上的实验，对重度或慢性睡眠不足与对疼痛刺激敏感度之间的关联进行了分析和评估。
睡眠医学专家克洛艾·亚历山大博士介绍说，研究人员用玩具、游戏等娱乐活动对小鼠进行了睡眠剥夺，以此模拟那些用夜间睡眠时间看电视的人的生理状况。然后，研究人员又对这些小鼠对疼痛刺激的敏感度进行了评估和测定，这些刺激来自一定程度的热、冷、挤压以及辣椒素。研究人员记录了小鼠对每一种疼痛刺激的反应时间。
亚历山大说：“我们发现，连续5天的适度睡眠剥夺会显著加剧健康小鼠对疼痛的敏感度。”而令人惊讶的是，布洛芬、吗啡等常用镇痛药并不能抑制由睡眠剥夺导致的疼痛敏感度提升。而实验表明，咖啡因、莫达非尼等觉醒促进剂则可以在小鼠身上有效抑制睡眠剥夺导致的疼痛敏感度提升。
亚历山大表示，这一研究发现提供了一种以前不为人知的新镇痛机制，这种机制取决于承受疼痛的动物的生理状况。许多患者陷于疼痛与睡眠不足的恶性循环之中，而咖啡因等觉醒促进剂可以打破这种恶性循环，发挥镇痛药无法达到的效果。
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