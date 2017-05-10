美战略收缩让“一带一路”得利

香港《南华早报》网站5月8日刊发题为《特朗普如何助力中国的“一带一路”倡议？》的文章称，在特朗普推行保护主义的背景下，“一带一路”让中国成为全球化旗手，软实力将得到提升，同时这一倡议也旨在“一石三鸟”影响世界，而仅从其目前引起外界兴趣的层面来讲，它已经可以被称作是成功的了。
文章称，北京的倡议将帮助中国企业开拓古代丝绸之路沿线的市场。
“一带一路”倡议一如既往地雄心勃勃，而美国总统特朗普的保护主义贸易议程和孤立主义外交将助力这项计划。
文章称，在短短几个月里，特朗普的民粹主义政策就帮助把最初设想为一项出口中国过剩产能的计划，变成了全球化的旗手。
美国康奈尔大学经济学家李善军称，特朗普的保护主义作为该地区国际贸易的对抗力量，能帮助“一带一路”获得合法性。
他说：“中国可以成为经济领袖，填补美国保护主义在国际市场上留下的空白。”
李善军说，这还能提高中国的软实力，标志着中国国际影响力的一个转折。
文章称，伦敦大学国王学院教授克里·布朗把“一带一路”倡议描述为“中国第一次真正尝试更积极地阐明它的地区和全球角色愿景”，不过他警告说，迄今还难以看到具体成果。
布朗说：“这个想法无疑前所未有地引起了外界的兴趣并与他们的情绪相吻合。从这层意义上说，它可以被称作是成功的。”
文章称，分析人士说，这个计划旨在一石三鸟——政治、经济和外交。
法国外贸银行负责亚太事务的首席经济学家阿莉西亚·加西娅-埃雷罗对“一带一路”计划所需的巨额投资融资表示疑虑。她下周将在北京召开的“一带一路”国际合作高峰论坛上发言。
加西娅-埃雷罗说：“有关‘一带一路’的关键问题其实不是这项计划是否有意义——它有意义，而是这样一个庞大的计划能否轻松融资。”她指出，这项计划今后5年需要5万亿美元资金，以后需要更多。
文章称，牛津经济咨询社亚洲经济主管高路易说，虽然对其他国家短期经济增长的影响可能不大，但如果各个项目运行良好，“一带一路”倡议会对其他国家的长期增长和发展造成显著影响。
但高路易说：“对于治理不力和缺乏问责的国家，存在项目失败的重大危险。”
据《人民日报》说，到去年底，有100多个国家和国际组织参与和支持“一带一路”倡议。中国已与40余个国家签署了政府间的共建“一带一路”的谅解备忘录，与40多个沿线国家签署了共建“一带一路”合作协议，同30多个国家开展国际产能合作，中巴经济走廊建设已全面展开，中蒙俄经济走廊规划纲要正式签署，新亚欧大陆桥经济走廊建设稳步推进。
文章称，一些外交观察人士还把“一带一路”倡议视作中国领导的陆上和海上安全合作的新机制。
中国渴望获得能源供给。它认为修筑更好的连接中国与中亚、中东的运输线是获得稳定和长期能源供给的途径。
文章称，当前和从前的其他大国，比如美英，严重依赖对海上航路的控制来施加全球影响力。与它们不同，中国的地理位置意味着它的供应网基本上在陆地上。
密歇根大学的约翰·乔尔恰里说，中国必须“避免过度依赖海上贸易，因为在一段时间内中国的主要对手很可能在海上享有军事优势”。
文章称，还有人认为，这项计划是北京打击恐怖主义和分裂主义行动的一部分，因为推动西部欠发达地区的经济发展将有助于改善可能引发社会和政治动荡的条件。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost